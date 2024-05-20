Marmaraereğlisi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Marmaraereğlisi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

Marmaraereğlisi 19 Mayıs\'ı coşkuyla kutladı

Marmaraereğlisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Kutlamalar, çelenk konulması töreni ve gösteri maçıyla renkli bir şekilde gerçekleşti.

20.05.2024 14:03  Güncelleme: 14:09
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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Kutlamalar, her yaştan insanın akın ettiği etkinliklerle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması töreniyle başladı. Törenin ardından coşku, Sahil Tören Alanı'nda devam etti.

Kutlamaların ardından, Bahçelievler Mahallesi'nde yenileme çalışmaları tamamlanan "19 Mayıs Haluk Ulusoy Futbol Sahası"nın açılış töreni yapıldı. Açılışta, Batı Marmara Spor Kulübü öğrencilerinin gösteri maçı, renkli görüntülere sahne oldu.

Maçın ardından Belediye Başkanı Onur Bozkurter, sporculara madalya ve plaket takdim etti. Başkan Bozkurter, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızda Haluk Ulusoy Futbol Sahamızın açılışını gerçekleştirdik. Bu açılış ilçemizin umududur. Burayı yıllarca çöp deryasına çevirenlere 'hayır' diyenlerin haykırışıdır. Burası umuttur. Batı Marmara Spor ve Marmaraereğlisi Belediye Spor Kulüpleri'mizin gösteri maçıyla renklenen bu güzel gün, çocuklarımız ve gençlerimiz için armağan olsun. Atatürk'ün izinde, sporun birleştirici gücüyle geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

Açılış törenine, Belediye Başkanı Onur Bozkurter, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yaşar Kurt, CHP İlçe Başkanı Saim Boz, ilçe örgütü üyeleri, gaziler, muhtarlar, sporcular ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Bando eşliğinde coşkulu yürüyüş

Açılışın ardından, 19 Mayıs coşkusu kortej yürüyüşüyle devam etti. Rahmi Özcan Caddesi'nde buluşan Marmaraereğlililer, bando ile konser alanına yürüdü.

Retrobüs konseri beğeni topladı

Retrobüs konseriyle devam eden etkinliklerde vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Başkan Bozkurter burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak için bir aradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlüğe olan inancının bir sembolüdür. Bu anlamlı günde, Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi bir kez daha hatırlıyoruz. O, gençliği Cumhuriyet'in teminatı olarak görmüş ve onlara büyük sorumluluklar yüklemiştir. Gençlerimizin enerjisi ve idealizmi ile ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inanıyoruz. Değerli gençler, sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ilerleyerek ülkemizi daha da ileriye taşıma sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaraereğlisi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika

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