Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 km derinlikteki sarsıntı çevre ilçelerde hissedildi, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok.
AKDENİZ'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de açıklarında saat 10.10'da Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde derem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki depremin 10.86 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi. Deprem, Marmaris başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Son Dakika › Güncel › Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?