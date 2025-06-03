Marmaris Açıklarında 5,8 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydadedildi.

Depremin, saat 02.17'de 67.91 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiği belirlendi.