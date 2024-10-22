Marmaris, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtılacak

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(MUĞLA) - Marmaris, 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı'nda ilçenin zenginliklerini tanıtacak.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı, 23-25 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye'nin ve dünyanın turizm profesyonellerini bir araya getirecek. 35 ülkeden 25 binin üzerinde katılımcının beklendiği fuara, Marmaris de katılacak. Marmaris Belediyesi, GETOB, Marmaris Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, oteller ve seyahat acentelerinin bir araya geldiği 2. Hol C073 numaralı alandaki Marmaris standında tanıtım çalışması gerçekleştirilecek.

Fuarın turizm profesyonellerini bir araya getirmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'te nitelikli turizmi oluşturmak, pazar çeşitliliğini arttırmak ve turizm çeşitlendirmek gibi hedeflerimiz var. Bu çerçevede Marmaris turizm bileşenleri olarak ikinci kez Antalya Turizm Fuarı'nda yerimizi alacağız. Burada dünyanın sayılı tur operatörleri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri ile görüşerek önümüzdeki sezona ve daha sonrasına dair çalışmalarımızı şekillendireceğiz" diye konuştu.