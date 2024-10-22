Marmaris, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtılacak

Marmaris, 23-25 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı'na katılarak ilçenin turizm potansiyelini tanıtacak. Marmaris Belediyesi ve yerel turizmciler, uluslararası turizm profesyonelleri ile görüşmeler yapacak.

22.10.2024 15:16  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Marmaris, 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı'nda ilçenin zenginliklerini tanıtacak.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek Antalya Turizm Fuarı, 23-25 Ekim 2024 tarihlerinde Türkiye'nin ve dünyanın turizm profesyonellerini bir araya getirecek. 35 ülkeden 25 binin üzerinde katılımcının beklendiği fuara, Marmaris de katılacak. Marmaris Belediyesi, GETOB, Marmaris Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, oteller ve seyahat acentelerinin bir araya geldiği 2. Hol C073 numaralı alandaki Marmaris standında tanıtım çalışması gerçekleştirilecek.

Fuarın turizm profesyonellerini bir araya getirmesi açısından çok önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'te nitelikli turizmi oluşturmak, pazar çeşitliliğini arttırmak ve turizm çeşitlendirmek gibi hedeflerimiz var. Bu çerçevede Marmaris turizm bileşenleri olarak ikinci kez Antalya Turizm Fuarı'nda yerimizi alacağız. Burada dünyanın sayılı tur operatörleri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileri ile görüşerek önümüzdeki sezona ve daha sonrasına dair çalışmalarımızı şekillendireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Marmaris Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Marmaris, Antalya, Ekonomi, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:21 DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır
11:38 Bahçeli: Öcalan’ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis’te konuşsun Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
00:08 Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
23:00 Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi
22:48 Beşiktaş, Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
22:38 Xabi Alonso’dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
22:08 ’Mezar taşımı yaptırmayın’ mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber 'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 16:11:32. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris, Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.