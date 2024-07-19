Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki personelle kahvaltıda bir araya geldi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, personelle her fırsatta buluşmaya devam ediyor. Başkan Ünlü, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltı yaptı. Makine Araç Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe, müdürlüğün tüm kademelerinde görev alan yaklaşık 120 çalışan katıldı.

Başkan Ünlü, "Sizlerle sık sık bir araya gelmemizin nedeni yaptığınız çalışmaları değerlendirmek ve sahada yaşadıklarınızı sizlerden dinlemek. Sizin sokaklara, sahillere, ormanlık alanlara, derelere, yol kenarlarına atılan çöpleri toplama noktasında insanüstü bir emek harcadığınızı görüyoruz. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği konusunda daha hassas davranmalarını istiyoruz. Hepinize Marmaris için verdiğiniz emek, akıttığınız alın teri için teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.