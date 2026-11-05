Marmaris Belediyesi 56 yeme içme işletmesini denetledi, 16'sına idari işlem uygulandı - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi 56 yeme içme işletmesini denetledi, 16'sına idari işlem uygulandı

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Marmaris Belediyesi 56 yeme içme işletmesini denetledi, 16\'sına idari işlem uygulandı
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Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 56 restoran, kafe ve yeme içme işletmesini denetledi. Hijyen, son kullanma tarihi, onaylı fiyat tarifesi ve resmi belgelerin incelendiği kontrollerde eksiklik saptanan 16 işletmeye idari işlem uygulandı.

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını gözetmek amacıyla ilçe genelindeki 56 restoran, kafe ve yeme içme işletmesini denetledi. İncelemelerde 16 işletmeye ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve diğer yeme içme işletmelerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, onaylı fiyat tarifelerinin görünür şekilde bulundurulması ve resmi belgeleri titizlikle inceleniyor.

Denetimler kapsamında toplam 56 işletmede kontroller gerçekleştiren zabıta ekipleri, belirlenen kriterlere uygunluğu değerlendirdi. Yapılan incelemelerde çeşitli eksiklikler tespit edilen 16 işletmeye ilgili mevzuat kapsamında idari işlem uygulandı.

Yetkililer, halk sağlığının korunması, tüketici haklarının gözetilmesi ve işletmelerin yasal mevzuata uygun faaliyet göstermesinin sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde düzenli ve kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
Marmaris BelediyesiZabıta MüdürlüğüSağlıkGüncelSon Dakika

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