Marmaris Belediyesi Dolandırıcılığına Karşı Uyarı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, kendini Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak tanıtarak veya Marmaris Belediyesi ve yöneticilerinin adını kullanarak para ve yardım isteyen kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Marmaris Belediyesi, ilçede belediye yöneticilerinin adını kullanarak vatandaştan para ve yardım isteyen dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Marmaris Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, kendini Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak tanıtarak veya Marmaris Belediyesi ve yöneticilerinin adını kullanarak sizlerden para ve yardım isteyen kişilere itibar etmeyiniz. Belediyemizin hiçbir yöneticisi bu şekilde, vatandaşlarımızdan para isteme yetkisine sahip değildir. Lütfen bu taleplerle size ulaşan telefon numarasını emniyet birimlerimizle paylaşın" ifadelerine yer verildi.