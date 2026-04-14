Marmaris yaz sezonuna hazırlanıyor

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, yaz sezonu öncesinde ilçe genelinde yürüttüğü temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Amacımız hem hemşehrilerimize hem de tatil için kentimizi tercih eden misafirlerimize daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Marmaris sunmak" dedi.

Kış sezonunun sona ermesiyle birlikte Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlükleri sahada yoğun mesaiye başladı. Çalışmalar kapsamında halk plajlarında temizlik ve kumsal düzenlemeleri yapılırken, Amfi Tiyatro ve meydanlarda da kapsamlı temizlik gerçekleştiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlar, parklar ve çevre düzenlemelerine ağırlık verdi. Mevsimlik budama, çiçek dikimi ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra parklarda temizlik ve ot biçme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Ekipler, yaz aylarında artacak kullanım yoğunluğunu göz önünde bulundurarak parkları daha bakımlı ve estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, kent mobilyalarının bakım ve onarımını yaparken aydınlatma direklerini yeniliyor, mevcut bankları elden geçiriyor. Yeni bankların üretim ve montajını da sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların kamusal alanları daha konforlu kullanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Marmaris Çarşısı'ndaki revizyon çalışmalarını tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar, geç saatlere kadar devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Marmaris Çarşısı'ndaki düzenleme çalışmalarını sürdürürken, Bozburun Mahallesi'nde başlatılan sahil yenileme çalışmaları da etaplar halinde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında sahil hattı, kaldırımlar ve otopark alanları yeniden düzenleniyor.

"Marmaris'i hep birlikte geleceğe taşıyacağız"

Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris'imizi yaz sezonuna en iyi şekilde hazırlamak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Amacımız hem hemşehrilerimize hem de tatil için kentimizi tercih eden misafirlerimize daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Marmaris sunmak. İlçemizin her noktasında ihtiyaçları tespit ederek hızlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi. Başkan Ünlü, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Marmaris'i hep birlikte koruyacak, güzelleştirecek ve geleceğe taşıyacağız" diye konuştu.