Marmaris Belediyesi, İsrail ile kardeş şehir protokolünü iptal etme kararı aldı

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile kardeş şehir protokolüne ilişkin "İsrail'deki ilgili belediye arasındaki kardeş şehir protokolü, 1997 yılında Anavatan Partili İsmet Karadinç'in Belediye Başkanlığı döneminde yapılmıştır. Ancak o günden bugüne hiçbir aktif ilişki kurulmamış veya ortak bir proje gerçekleştirilmemiştir. Sadece kağıt üzerinde olan kardeş şehir protokolünün iptal edilmesiyle ilgili konuyu gündeme alacağımızı bildiririz" açıklamasını yaptı.

Marmaris Belediyesi, İsrail'in Aşkelon Belediyesi ile kardeş şehir protokolüne yönelik tepkilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Marmaris Belediyesi ile İsrail'deki ilgili belediye arasındaki kardeş şehir protokolü, 1997 yılında Anavatan Partili İsmet Karadinç'in Belediye Başkanlığı döneminde yapılmıştır. Ancak o günden bugüne hiçbir aktif ilişki kurulmamış veya ortak bir proje gerçekleştirilmemiştir. Bu konuyla ilgili sorumlu kurum olan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na da aktif bir ilişki olmadığı bildirilmiş, kardeş şehirlerle ilgili Bakanlığa gönderilen listede de 'pasif' olarak işaretlenmiştir. İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü insanlık dışı saldırıların karşısında ilk günden itibaren karşı duruş sergileyen Marmaris Belediyesi olarak; halkımızın hassasiyetlerine ve taleplerine her zaman önem verdiğimizi ve bu doğrultuda hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Filistin halkının haklı davasını, hassasiyetlere saygı duyarak savunmayı sürdüreceğiz. Bugün gelinen noktada da, Belediyemizin önümüzdeki ilk meclis toplantısında zaten sadece kağıt üzerinde olan kardeş şehir protokolünün iptal edilmesiyle ilgili konuyu gündeme alacağımızı bildirir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız."