Marmaris Belediyesi\'nden \'Bir Kitap Biletin Olsun\' Tiyatrosu

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi "Bir kitap biletin olsun" sloganıyla konserden sonra şimdi de tiyatro oyunu düzenliyor. "Big Data" isimli oyunu izlemek isteyen seyircilerden, bilet almak yerine kitap getirmeleri isteniyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 'Bir kitap biletin olsun' sloganıyla konser düzenleyen Marmaris Belediyesi şimdi aynı sloganla tiyatro oyunu sahneleyecek. Seyircilerden bilet almaları yerine kitap getirmeleri istenen "Big Data" isimli oyun 6 Aralık Cuma akşamı Armutalan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Getirilen kitaplarla Marmaris Belediyesi bünyesinde yeni kurulacak kütüphaneye destek sağlanacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Kasım'da düzenlenen Şef Tuğberk Çelikkol yönetiminde Erdinç Çelikkol Türk Müziği Derneği, Bursa İTÜ Türk Müziği Derneği ve Yüzüncü Yıl Orhangazi Cumhuriyet Korosu Türk Sanat Müziği konserinde yüzlerce kitabın toplandığını söyleyerek, "Hem sanatla buluşuyor hem de yeni kuracağımız kütüphanenin ilk adımlarını komşularımızla birlikte atıyoruz. Cuma günkü oyuna da tüm halkımızı bekliyoruz, tabii ki ellerinde bir kitapla" dedi.

Aylin Saraç'ın yönettiği oyunda Cengiz Sezgin, Aylin Saraç, Onur Gazdağ rol alıyor.