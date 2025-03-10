Marmaris Belediyesi'nden Kızılbük Resort Oteli Açıklaması

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkinde inşaatı devam eden Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaris Belediye Encümeni'nin aldığı yıkım kararı ile ilgili yargı süreci devam etmekte olup, kesinleşen yıkım kararı henüz bulunmamaktadır. İleride telafisi mümkün olmayan zarar ve ziyanların önüne geçmek adına nihai mahkeme kararı doğrultusunda hareket etmek büyük önem arz etmektedir. Ancak her şeye rağmen Belediye Başkanlığımızca yıkım süreci titizlikle takip edilmekte olup ilerleyen süreç içinde gerçekleşebilecek yıkım için, yıkım ihalesi iş ve işlemlerine de başlanılmıştır" dedi.

Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi'nde devam eden otel inşaatı ile ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii, 2518 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatıyla ilgili son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. 2024 Nisan ayından itibaren yapılan çalışmalar ve bugünkü süreç ile ilgili durum aşağıdaki gibidir.

İnşaat yasağı döneminde 30 Mayıs 2024 tarihinde sahada yerinde yapılan tespitlerde ilgili firma tarafından deniz içerisine kıyı dolgusunun yapıldığı ve projesinde olmayan liman betonlarının döküldüğünün tespit edilmesi sonrasında, ruhsatsız ve kaçak durumdaki bu yapılar için 757 bin 908,50 TL para cezası kesilmiş ve yıkım kararı alınmıştır. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Muğla 3. İdare Mahkemesinin kararı ile Etap ve 2. Etap için düzenlenen 17 adet esas yapı ruhsatları iptal edilmiştir. Belediyemizce mahkeme kararı bulunmayan ancak Marmaris Belediye Başkanlığı'nın aldığı inisiyatif ile 1. Etap ve 2.Etap için düzenlenen 16 adet tadilat yapı ruhsatı ve 3. Etap için düzenlenen 25 adet esas yapı ruhsatı resen iptal edilmiştir.

Etap için düzenlenen Yapı Kullanım İzin Belgesi de herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın resen Belediyemizce iptal edilmiştir.

Bahse konu firmanın 1. Etap blokları için düzenlenen yapı kullanım izin belgesinin yasaya ve mevzuata aykırı düzenlenmiş olması nedeniyle, hem kurum içi disiplin soruşturması yapılmış ve ilgililer hakkında disiplin cezaları uygulanmış hem de önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı, önceki dönem Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı ve ilgili Belediye personeli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Sonuç olarak; 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap için düzenlenen toplam 58 adet yapı ruhsatı Belediyemizce iptal edilmiştir.

İş bu yapı ruhsatlarının iptal edilmesi sonrasında, toplam 610 metrekarelik inşaat alanlı kaçak ve ruhsatsız yapılar Marmaris Belediye Başkanlığımızca mühürlenmiş ve 2 milyar 678 milyan 149 bin 516,58 TL idari para cezası kesilmiştir. Akabinde tapuya kaçak yapı şerhi koydurulmuş ve ilgililer hakkında TCK'nın 184. Maddesi imar kirliliğine sebebiyet vermek suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Mühürlemeye müteakip mühürlü yapılarda inşaat faaliyetlerine devam ediliyor olması nedeniyle Belediyemizce defalarca inşaat durdurularak, mühür fekki işlemi yapılmış ve tekrar mühürlenmiştir. Mühür fekki suçları ile ilgili de ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

İnşaat sahasında çalışmakta olan bin kişiye yakın işçilerin dışarıya çıkarılabilmesi için Kaymakamlık Makamından kolluk kuvvet talep edilmiş ancak olumlu yanıt alınmamıştır. Kaymakamlık makamından işçilerin inşaat sahasından tahliyesinin gerçekleştirilebilmesi adına tekrar kolluk kuvveti talebinde bulunulmuş olup henüz cevabi yazı kurumumuza ulaşmamıştır.

Marmaris Belediye Encümeni'nin aldığı yıkım kararı ile ilgili yargı süreci devam etmekte olup, kesinleşen yıkım kararı henüz bulunmamaktadır. İleride telafisi mümkün olmayan zarar ve ziyanların önüne geçmek adına nihai mahkeme kararı doğrultusunda hareket etmek büyük önem arz etmektedir.

Ancak her şeye rağmen Belediye Başkanlığımızca yıkım süreci titizlikle takip edilmekte olup ilerleyen süreç içinde gerçekleşebilecek yıkım için, yıkım ihalesi iş ve işlemlerine de başlanılmıştır.

Kamuoyu vicdanını oldukça derinden yaralayan bahse konu inşaat faaliyetleri ile ilgili Belediye Başkanlığımızca oldukça hassas davranılmakta olup, Belediye Başkanlığımızca yapılabilecek tüm idari yaptırım ve işlemler titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız."