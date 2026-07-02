Marmaris Belediyesi'nin Yaz Kursları Başladı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz yaz kursları yoğun katılımla başladı. Bu yıl 17 farklı branşta gerçekleştirilen kurslar, 26 Ağustos'a kadar devam edecek.

Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün, 6-14 yaş arası çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği yaz kursları, bu yıl 17 farklı branşta gerçekleştiriliyor. Satranç, cimnastik, step-aero dans, pilates, crossfit, zumba, modern dans, Latin dansları, küçük yaş dans, sirtaki, halk oyunları, masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol, akıl ve zeka oyunları ile ritim branşlarında eğitimlerin verildiği kurslarda çocuklar, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

29 Haziran'da başlayan kurslarda çocuklar hem yeni beceriler kazanıyor hem de eğlenceli ve öğretici etkinliklerle yaz tatillerini değerlendiriyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar ile çocuklar spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle buluşuyor. Ücretsiz düzenlenen yaz kursları, 26 Ağustos'a kadar devam edecek. Yaz boyunca sürecek eğitimlerin ardından kursiyerler, öğrendiklerini sergileyecekleri kapanış etkinliğinde bir araya gelecek.