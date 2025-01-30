Marmaris Belediyesi, Okulları Yeni Döneme Hazırladı

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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, yeni dönem başlamadan okulları öğrenciler için hazır hale getirdi. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda bakım, onarım, bahçe düzenlemesi ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi, kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda okullara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, ikinci dönem öncesi okullarda bakım, onarım, bahçe düzenlemesi ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

"Onlar tatildeyken okul idarelerinden gelen talepler ve imkanlarımız dahilinde çalışmalar yaptık"

Okullardan gelen istek ve talepleri imkanlar dahilinde yerine getirdiklerini ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Birkaç gün sonra çocuk kahkahalarının yankılanacağı bahçeler bahar aylarıyla beraber daha çok kullanılacak. Biz de bahçeleri çocuklar için hazır hale getirmeye çalıştık. Onlar tatildeyken okul idarelerinden gelen talepler ve imkanlarımız dahilinde çalışmalar yaptık. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize güzel ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" dedi.