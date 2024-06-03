Marmaris Belediyesi Ücretsiz Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen ücretsiz yaz kursları için kayıt işlemleri 10 Haziran Pazartesi günü başlıyor.

Marmaris Belediyesi'nin 6-15 yaş arası çocuklara yönelik 12 branşta açacağı ücretsiz yaz kursları için kayıtlar 10 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün çocukların hem fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hem de yaz aylarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği kurslara kayıtlar, 14 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Kontenjanların sınırlı olduğu kurslar, 1 Temmuz'da başlayacak ve ağustos ayının sonuna kadar devam edecek.

Çocuklarının yaz kurslarından faydalanmasını isteyen veliler, hafta içi 09.00 ile17.00 saatleri arasında, çocuklarının kimlik fotokopisi ile birlikte Yüzme Eğitim Merkezi'ne giderek kayıt işlemini yaptırabilecek. Kurs başvuruları hakkında ayrıntılı bilgi için 444 55 48'den dahili 4355 ile görüşülebilecek.