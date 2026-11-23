(MUĞLA) - Marmaris Çarşısı'nı modern, estetik ve daha cazip bir görünüme kavuşturmak amacıyla sürdürülen yenileme çalışmalarında son etaba geçildi. Belediye Başkanı Acar Ünlü de bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Marmaris'in alışveriş ve ticaret hayatının kalbi konumundaki çarşıda 2025 yılının başında başlatılan kapsamlı yenileme programında son etabın çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü de alanda ilgili müdürlerle birlikte incelemelerde bulundu.

Yenileme programının son etabında 40, 42, 44, 47 ve 49. sokaklarda toplam 3 bin 300 metrekarelik alan yeniden düzenlenecek. Çalışmalar kapsamında; sokak zeminleri ve bina cephelerinde iyileştirmeler yapılacak, eski ve yıpranmış üst kaplamalar kaldırılacak, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından da modern zemin kaplamaları uygulanacak.