Marmaris\'te 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Kumlu Burun mevkisinde karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Ekipler, 1'i çocuk 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.