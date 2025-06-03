Marmaris'te 5.8 Büyüklüğünde Deprem

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yıkım olmadığını bildirdi.

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Vali Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Marmaris açıklarında saat 02.17'de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan saha taralamarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir. Enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, içmesuyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde panik atak nedeniyle 14 yaşında bir evladımız hayatını kaybetmiştir.

Panik ve yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."