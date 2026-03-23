Marmaris'te Bayramda 43 Bin Araç Giriş Yaptı

23.03.2026 18:36
Marmaris'te Ramazan Bayramı boyunca 43 bin 880 araç giriş yaptı, 1254 araca ceza kesildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ramazan Bayramı tatili süresince 43 bin 880 aracın giriş yaptığı bildirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğu karşısında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile sabit noktalar ve seyir halindeki ekiplerce gerçekleştirilen uygulamalarda, toplam 2 bin 204 araç sorgulandı.

Denetimler kapsamında, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1254 araç ve sürücüsüne toplam 5 milyon 69 bin 806 lira idari para cezası uygulandı.

Kask ihlali en üst sırada

Cezai işlemlerin dökümünde, kask takmadığı tespit edilen 764 ve emniyet kemeri kullanmayan 98 sürücü ilk sıralarda yer aldı. Diğer trafik kurallarını ihlal eden 268 sürücüye de ilgili maddelerden cezai işlem yapıldı.

Denetimler sırasında eksikleri bulunan 16 araç ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, bayram süresince ilçeye giriş yapan 43 bin 880 aracın güvenli trafik ortamında seyretmesi için denetimlerin aralıksız gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası ''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
Barış Alper Yılmaz’ın talipleri artıyor Barış Alper Yılmaz'ın talipleri artıyor
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
Ertan Torunoğulları’ndan transfer çıkarması O maçta görüntülendi Ertan Torunoğulları'ndan transfer çıkarması! O maçta görüntülendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas temsilcileri ile görüştü
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
17:55
Atilla Taş’tan Erol Köse’ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
Atilla Taş'tan Erol Köse'ye: Hakkımı helal etmiyorum, ateşin bol olsun
17:44
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
17:15
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent’te gram altın tükendi
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
