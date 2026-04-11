Marmaris\'te Çam Kese Böceğine Karşı Terminator Böcek Bırakıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ağaçlara zarar veren çam kese böceğine (thaumetopoea pityocampa) karşı ormana terminatör böcek (calosoma sycophanta) bırakıldı.

Marmaris'te, ormanlara ciddi zarar veren çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Çam kese böceğinin yoğun görüldüğü alanlara terminatör böcek olarak bilinen calosoma sycophanta bırakarak doğaya dost bir yöntemle mücadele yürütüyor. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle Karaca Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında çam kese böceğinin yoğun olarak tespit edildiği bölgelerde biyolojik mücadeleye hız verildi. Bu kapsamda, zararlıyla doğal yollarla mücadele eden ve terminatör böcek olarak adlandırılan calosoma sycophanta türü doğaya salındı. Doğaya bırakılan calosoma sycophanta türü böceklerin, çam kese böceğinin larvalarıyla beslenerek popülasyonu kontrol altına aldığı belirtildi. Bu yöntem sayesinde ekosistemin dengesi korunurken, ormanlara zarar verilmeden etkili bir mücadele sağlandığı aktarıldı. Biyolojik mücadelenin önümüzdeki süreçte daha geniş alanlara yayılmasının planlandığı belirtildi.