Marmaris'te Çocukları Zorla Hediyelik Eşya Satışı Yaptıran Şebeke Çökertildi - Son Dakika
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Marmaris'te Çocukları Zorla Hediyelik Eşya Satışı Yaptıran Şebeke Çökertildi

Marmaris\'te Çocukları Zorla Hediyelik Eşya Satışı Yaptıran Şebeke Çökertildi

Marmaris'te turizm sezonunda, çocuklara zorla hediyelik eşya sattıran bir şebeke polis tarafından çökertildi. 5 şüpheli tutuklandı ve 13 çocuk kurtarıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu nitelikli haplar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Mağdur çocukların aileleri de soruşturma kapsamında inceleniyor.

31.07.2024 22:29
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çocuklara zorla hediyelik eşya sattıran şebeke çökertildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Marmaris'te turizm sezonunda, kalabalık alanlarda hediyelik eşya satışı yaptırılmak üzere getirilen yaşı küçük çocukların, bazı şüpheliler tarafından zorla çalıştırıldıklarını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, uzun süren kapsamlı takip ve çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takip sonucu küçük çocukları zorla çalıştıran şüphelilerin kaldığı iki ev tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen arama kararı ardından, polisin baskın yaptığı iki evde bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 13 çocuk kurtarıldı.

KIRMIZI VE YEŞİL REÇETELİ HAPLAR YAKALANDI

Adreslerde yapılan aramalarda, kırmızı reçeteli ecza, çocuklara kullandırıldığı tahmin edilen yeşil reçeteli uyuşturucu nitelikli haplar, 1 anahtarlık lazer, 16 bin 604 TL, 210 Pound, 50 Euro, 10 Dolar, çok sayıda plastik taç ve 12 şarjlı tıraş makinesi ele geçirildi.

GÜNDE 10 BİN LİRA ALTINDA PARA GETİREN ÇOCUKLARA ŞİDDET İDDİASI

Polis ekipleri, mağdur çocukları şebekeye teslim eden aileleri de mercek altına aldı. Mağdur çocukların günde 10 bin TL'den az para getirdiğinde şiddete maruz kaldıkları öğrenildi. Söz konusu miktarı toplayamayan çocukların ise hırsızlık ve kapkaççılık yaptıkları belirlendi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Çocukları Zorla Hediyelik Eşya Satışı Yaptıran Şebeke Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te Çocukları Zorla Hediyelik Eşya Satışı Yaptıran Şebeke Çökertildi - Son Dakika
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