"Marmaris Latin Fest" Yarın Başlıyor

(MUĞLA) - Latin Amerika'nın ritmi, dansı ve lezzetlerini Marmaris'te buluşturacak "Latin Fest" yarın düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu eşsiz atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum. 7-10 Mayıs günleri arasında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda buluşalım" dedi.

Türkiye ile Latin dünyası arasında güçlü bir kültürel köprü kurmayı hedefleyen Marmaris Latin Fest, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay ve Venezuela'dan ekiplerin katılacağı festival, Latin Amerika'nın ritmini, dansını ve lezzetlerini Ege ile buluşturacak.

Açılış gecesinde Cem Moreno sahne alacak

Festival, 7 Mayıs Perşembe günü (yarın) saat 13.00'te ülke stantlarının açılmasıyla başlayacak. Festival kapsamında Kültür ve Sanat Evi'nde de fotoğraf sergisi açılışı yapılacak. Resmi açılış ise saat 18.00'de Yat Limanı girişinden başlayacak kortej yürüyüşüyle gerçekleşecek. Başkan Ünlü ile birlikte Latin ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçileri ve diplomatlarının da katılacağı kortej, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona erecek. Açılış gecesinde Türkiye'de Latin müziğinin önemli isimlerinden Cem Moreno sahne alacak.

Geçici trafik düzenlemesi

Açılış korteji nedeniyle yarın Atatürk Meydanı, Yat Limanı girişi ile bu noktalardan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar uzanan güzergahta geçici trafik düzenlemeleri uygulanacak. Etkinlik hazırlıkları ve kortejin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için aynı gün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında Atatürk Meydanı'ndan Anatolia istikametine uzanan Kordon Caddesi'nde motorlu veya motorsuz araç park edilmeyecek. 17.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kortej sırasında Yat Limanı girişinden başlayarak 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na kadar olan güzergahta trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak.

Latin mutfağından seçkin lezzetleri

Festival boyunca 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nında salsa ve bachata başta olmak üzere Latin ritimleri eşliğinde dans gösterileri, canlı sahne performansları ve konserler yer alacak. Festival alanında kurulacak stantlarda Latin mutfağından seçkin lezzetler sunulacak, kahve tadım alanlarıyla ziyaretçilere farklı tatları deneyimleme fırsatı verilecek.

Marmaris'te faaliyet gösteren dans okullarının katılımıyla düzenlenecek Latin Parti ise etkinliğin öne çıkan programları arasında yer alacak. Festival süresince Paraguay, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Arjantin, Panama, Şili ve Venezuela stantları her gün saat 13.00'ten itibaren ziyaret edilebilecek.

Festival etkinlikleri yalnızca meydanla sınırlı kalmayacak. Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenecek film gösterimleri, fotoğraf sergileri ve dans atölyeleriyle ziyaretçilere çok yönlü bir kültür deneyimi sunulacak.

"Misafirlerimizi bu eşsiz atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum"

Ünlü, Marmaris Latin Fest'e tüm vatandaşları davet ederek, "Marmaris olarak çok renkli, çok kültürlü ve uluslararası bir festivale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Latin Amerika'nın ritmini, dansını ve lezzetlerini ilçemizde ağırlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu eşsiz atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum. 7-10 Mayıs günleri arasında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda buluşalım" diye konuştu.