Marmaris\'te Orman Yangını Önlemleri

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangını riskini azaltmak amacıyla yol kenarlarındaki kuru ot ve yanıcı maddeler temizleniyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yangın sezonu öncesinde sahadaki çalışmalarını hızlandırdı.

İlçe genelinde yürütülen faaliyetler kapsamında, özellikle yol kenarlarında yangının yayılmasını kolaylaştırabilecek kuru ot, çalı ve dallar temizleniyor.

Ekipler, trafik güvenliğini artırmak için sürücülerin görüşünü engelleyen dalları budarken, toplanan atıkları ise nemli hava şartlarında, tüm güvenlik önlemlerini alarak kontrollü şekilde yakarak imha ediyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, vatandaşların çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalarını ve yangın riskini artırabilecek maddeleri doğaya bırakmamalarını istedi.

Açıklamada, orman varlığını korumaya yönelik temizlik ve önlem çalışmalarının yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.