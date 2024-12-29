Marmaris'te Yeni Yıl Coşkusu: Büyük Panayır ve Konser Düzenleniyor - Son Dakika
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Marmaris'te Yeni Yıl Coşkusu: Büyük Panayır ve Konser Düzenleniyor

Marmaris Belediyesi, 31 Aralık'ta Yeni Yıl Panayırı kapsamında düzenleyeceği konserle yeni yıla coşkuyla girmeyi planlıyor. Eğlenceli etkinlikler, müzik performansları ve alışveriş fırsatları ile dolu programda halk bir araya gelecek.

29.12.2024 17:14  Güncelleme: 09:38
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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, yılbaşını kutlamak için 31 Aralık'ta Yeni Yıl Panayırı'nda konser düzenleyecek. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "2025'e yeni umutlarla, yeni başlangıçlar, yeni sevinçlerle gireceğiz. Yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm halkımızı yeni yıl konserimize bekliyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi, 31 Aralık akşamı için eğlence dolu bir program hazırladı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 20 Aralık'ta açılan Yeni Yıl Panayırı'nda alışveriş ve eğlenceyi bir araya getiren Marmaris Belediyesi, 7'den 70'e binlerce vatandaşı ağırladı. İlçeye özgü yiyeceklerden hediyelik eşyalara, el işi ürünlerden takılara kadar birçok ürünün satışa sunulduğu alanda çocuklar da unutulmadı. Mini lunaparkta çocuklar gönüllerince eğlenirken büyükler de bol bol fotoğraf çekti. Kurulan sahne de akşamları da dans ve müzik gösterileri yapıldı. Marmaris'in tanınmış müzisyenleri, dansçıları ve DJ'lerinin sahne aldığı etkinliklerde vatandaşlar soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendi.

Müzik ve eğlencenin merkezi 19 Mayıs Gençlik Meydanı, 31 Aralık akşamı da yeni yıl kutlamasına ev sahipliği yapacak. 31 Aralık Salı günü kutlamalar saat 20.00'de DJ Müfit Cessar'la başlayacak. Saat 22.00'de ise Grup Rapsodi sahne alacak. Yeni yıla Rapsodi'nin söylediği şarkılar ve türkülerle girecek vatandaşlar, 02.00'ye kadar DJ Müfit Cessar'ın performansıyla eğlenmeye devam edecek.

Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, "2025'e yeni umutlarla, yeni başlangıçlar, yeni sevinçlerle gireceğiz. Yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm halkımızı yeni yıl konserimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Yeni Yıl Coşkusu: Büyük Panayır ve Konser Düzenleniyor - Son Dakika

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