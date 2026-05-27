Marmaris'ten Monako'ya Deniz Koruma Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'ten Monako'ya Deniz Koruma Projesi

Marmaris\'ten Monako\'ya Deniz Koruma Projesi
27.05.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, Akdeniz biyolojik çeşitliliği için Monako'ya davet edildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, Akdeniz'in denizel biyolojik çeşitliliğini korumak için hazırladıkları proje Oceanographic Institute of Monaco tarafından yürütülen 'Oceano pour Tous' eğitim programı kapsamında Monako'ya davet edildi. 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında proje ekibinden iki öğrenci, Oceanographic Museum of Monaco'da gerçekleştirilecek buluşmalara katılarak ilk defa Türkiye'yi temsil edecek. Projenin mentoru Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Duygu Bilgin, son dönemde Akdeniz ekosistemini tehdit eden istilacı aslan balığını proje konusu olarak seçtiklerini söyledi.

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri, Oceanographic Institute of Monaco tarafından yürütülen 'Oceano pour Tous' eğitim programı kapsamında proje hazırladı. Öğrenciler, Akdeniz'in denizel biyolojik çeşitliliğini korumaya yönelik geliştirdikleri bu projeleriyle Monako'ya davet edildi. 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek program kapsamında proje ekibinden iki öğrenci, Oceanographic Museum of Monaco'da gerçekleştirilecek buluşmalara katılarak ilk defa Türkiye'yi temsil edecek. Etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, İtalya, İspanya ve Fransa'dan yaklaşık 20 genç bir araya gelecek.

Projenin mentoru olan Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Duygu Bilgin, yürüttükleri çalışmanın çıkış noktası ve amacı hakkında bilgi verip, eğitim sürecinin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını söyledi. Bilgin, "Biz okullarımızı her sene eğitim-öğretim yılı olarak açıyoruz. Yani hem eğitim hem de öğretim veriyoruz. Eğitim, öğretimi de kapsayan çok geniş ve çok yönlü bir süreçtir. Bu süreçte çocuklarımızı hayata hazırlar, kişilik gelişimlerine rehberlik ederiz. Onların yaparak ve yaşayarak öğrenmesinin yollarını ararız. Bu kapsamda da her sene öğrencilerimle çok sayıda etkinlik ve proje gerçekleştiriyorum" dedi.

'AMAÇ ÖĞRENCİLERDE İKLİM KRİZİ VE KÜRESEL ISINMAYA FARKINDALIK'

Aynı zamanda Akdeniz Koruma Derneği gönüllü eğitmeni olduğunu ifade eden Bilgin, uluslararası proje çağrılarını yakından takip ettiğini söyledi. Monako'daki Okyanus Bilim Enstitüsü'nün bu yıl Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında iklim krizi ve deniz yaşamının korunmasına yönelik çağrı açtığını belirten Bilgin, "Çağrının amacı öğrencilerin iklim krizi ve küresel ısınmanın ciddiyetinin farkına varmaları, denizin korunmasına yönelik toplumsal ve kolektif projeler geliştirmeleri, çevreye dair yeni bakış açıları kazanmaları ve mevcut zorluklar karşısında nasıl hareket edeceklerini daha iyi anlamalarını sağlamaktı" diye konuştu.

Okullarının Gökova Körfezi içerisinde yer aldığını hatırlatan Bilgin, "Gökova Körfezi'nde 7 özel koruma bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler sahip oldukları biyolojik çeşitlilik, kültürel ve doğal değerler nedeniyle korunması gereken alanlar. Biz de bu alan içerisinde bulunduğumuz için öğrencilerle birlikte denizlere yönelik bir proje geliştirmek istedik" dedi.

ASLAN BALIĞINI PROJE KONUSU OLDU

Son dönemde Akdeniz ekosistemini tehdit eden istilacı aslan balığını proje konusu olarak seçtiklerini belirten Bilgin, "Aslan balığı çok agresif üreyen ve doğal avcısı olmayan bir tür. Hem Akdeniz ekosistemi için ciddi bir tehlike yaratıyor hem de balıkçılığı tehdit ediyor. Öğrencilerimizle bu konuda ne yapabileceğimizi konuştuğumuzda çok yönlü bir proje geliştirmeye karar verdik. İçerisinde eğitimlerin, çevre temizliklerinin, tadım atölyelerinin ve dalış uygulamalarının olduğu bir çalışma hazırladık. Projemiz kabul edildi ve haziran ayında Monaco'ya sunum yapmak üzere davet edildik. Türkiye'yi bu kapsamda ilk kez temsil edecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz' dedi.

'The Eye Behind Me' adı verilen projeye ilişkin de bilgi veren Bilgin, öğrencilerin kodlama eğitimi aldıktan sonra yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdiğini anlattı. Bilgin, "Makine öğrenmesi yoluyla aslan balığını ve diğer balık türlerini sisteme tanıttık. Böylece uygulama aslan balığını gördüğünde onun istilacı bir tür olduğunu anlayıp kullanıcıya uyarı veriyor. Deneme dalışlarında başarılı sonuçlar aldık. Uygulamayı amatör balıkçılarla da test ettik. Balıkçılar dalış sırasında birçok balık türüyle karşılaşıyor. Uygulamamız sayesinde cihaz aslan balığını tanıyor ve kullanıcıyı uyarıyor" diye konuştu.

Uygulamanın henüz geliştirme aşamasında olduğuna dikkati çeken Bilgin, marka patent başvurusu yaptıklarını söyledi. Bilgin, "Amacımız uygulamayı geliştirerek tekne altı kameralarına ve dalış kameralarına entegre etmek. En büyük hedefimiz gelecek nesillerde farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarına çözüm odaklı, inovatif bir bakış açısı kazandırmak. Projemizin diğer öğrencilere de örnek olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Teknoloji, Marmaris, Akdeniz, Monako, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'ten Monako'ya Deniz Koruma Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler

08:32
Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
06:40
Bahçeli’yi eleştiren gazeteciye MHP’den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?
06:26
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu
Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu
06:07
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
01:59
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
01:34
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 10:27:30. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'ten Monako'ya Deniz Koruma Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.