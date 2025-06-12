Marmaris Yeni Yıl Festivali için Hazırlıklar Başladı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından ilçeyi kış aylarında da hareketli, canlı ve cazip bir destinasyon haline getirmek amacıyla düzenlenecek "Marmaris New Year Fest" (Marmaris Yeni Yıl Festivali) için hazırlıklar devam ediyor.

Marmaris Yeni Yıl Festivali, 29 Kasım ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Festivalin tanıtım toplantısı ise 15 Haziran Pazar günü Netsel Marina'da bulunan Queen Stage'te saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda festival için sosyal medya çalışması da başlatılacak. Bu kapsamda saat 20.00'de festivalin organizasyonunda yer alan tüm kurumlar, meslek ve sivil toplum örgütleri, işletmeler ve davetlilerin sosyal medya hesaplarından "marmarisnewyearfast" etiketi ve aynı görselle ilk paylaşım yapılacak.

Tüm Marmarislilere çağrıda bulunularak, 15 Haziran Pazar günü saat 20.00'de aynı paylaşımları yapmaları istenecek. Böylece tek etiket ile Marmaris'in Türkiye gündeminde olması hedefleniyor.