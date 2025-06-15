Marzabotto'da İsyan: Gazze İçin Yürüyüş

İtalya'da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin büyük katliam yaptığı Marzabotto beldesinde " Gazze'yi kurtarın, İsrail'i durdurun" çağrısıyla yürüyüş yapıldı.

Ulusal basınındaki haberlere göre, ülkenin büyük işçi sendikalarından İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kuzeydeki Bologna kenti yakınlarındaki Marzabotto'da protesto yürüyüşü düzenlendi.

İtalya tarihinde Nazilerin, 1944'te 775 sivili katlettiği Marzabotto'daki yürüyüşe sıcak havaya rağmen en az 10 bin kişi katıldı.

Yürüyüşte, "Gazze'yi kurtarın, İsrail hükümetini durdurun" yazılı pankart açıldı.

Gazze'de bir an önce barış olmasını dile getiren göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ablukasını protesto etti.

Yürüyüşe destek veren Marzabotto Belediye Başkanı Valentina Cuppi, "İnsanların yok edilmesi sürüyor. Ben buna soykırım diyorum." dedi.

Nazilerin 81 yıl önce burada yaptıklarıyla, Gazze'de olanlar arasında benzerlik görüp görmediği sorusuna Cuppi, "Sadece savaş suçları değil, insanlığa karşı suçların da işlendiğini kabul etmemiz gerekiyor. Şu anda dünyada olan şey şu ki Gazze'de, tıpkı burada Montesole'de olduğu gibi, çocuklar öldürülüyor, açlıktan, susuzluktan ölüme terk ediliyor, bombaların altında ölüme terk ediliyorlar." diye konuştu.

CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini de "Gazze'de eşi benzeri görülmemiş insan hakları ihlali yaşandığını" belirtti.

Organizatörler tarafından Marzabotto'nun seçilmesinin, sembolik bir anlam taşıdığı basına yansıdı.

İtalya'nın Bologna kenti yakınlarındaki Marzabotto beldesinin Montesole mevkisinde, 29 Eylül-5 Ekim 1944 tarihlerinde Nazi birlikleri aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 775 sivili katletmişti.

Marzabotto'da yaşananlar, İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında Nazilerin işgal ettiği İtalya'da gerçekleştirdiği ciddi katliamlardan biri olarak biliniyor.