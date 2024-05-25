MASAK'a yapılan şüpheli işlem bildirimleri 4 kat arttı - Son Dakika
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MASAK'a yapılan şüpheli işlem bildirimleri 4 kat arttı

MASAK\'a yapılan şüpheli işlem bildirimleri 4 kat arttı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yapılan şüpheli işlem bildiriminin son 4 yılda 4 kat arttığını belirtti. Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin kara para cennetine döndüğünü ve kara para aklama suçlarında yaklaşık 3 katlık artış olduğunu ifade etti. 2019 yılında 188 bin 924 kara para aklama suçlamasıyla bildirim yapılmışken, 2023 yılında bu sayı 597 bin 518'e çıktı. Ayrıca, 148 gerçek ve 159 tüzel kişinin Türkiye'de mal varlığı olduğu ve kitle imha silahlarını finanse ettiği tespit edildi.

25.05.2024 12:01
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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yapılan şüpheli işlem bildiriminin son 4 yılda 4 kat arttığını belirterek, "Türkiye kara para cennetine döndü. Kara para aklama ile ilgili suçlarda yaklaşık 3 katlık artış oldu. 2019 yılında 188 bin 924 kara para aklama suçlamasıyla bildirim yapılmışken, 2023 yılında 597 bin 518'e çıktı. 5 yılda yapılan bildirim sayısı 1 milyon 946 bin 609'u buldu. Kitle imha silahlarını finanse ettiği belirlenen 148 gerçek ve 159 tüzel kişinin Türkiye'de mal varlığı olduğu tespit edildi" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, MASAK'ın 2023 raporunu yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. İlgezdi, "Türkiye'nin kara para cennetine döndüğünü" ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Başkanlığa yapılan şüpheli işlem bildirimlerinde 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41'lik bir artış olduğu görüldü. Alınan bildirim sayısı da yaklaşık 3 kat arttı. 2019 yılında 226 bin 222 bildirim yapılmışken, 2023 yılında bu sayı 615 bin 63'e çıktı. Yapılan bildirimlerin yüzde 28'i vergi kaçırma, yüzde 25'i kumar, yüzde 11'i dolandırıcılık, yüzde 10'u başkasının hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, yüzde 2'si bilişim suçları ve yüzde 2'si de lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetlerinde oldu.

"Kara para aklama ile ilgili suçlarda yaklaşık 3 katlık artış oldu"

Hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılan kişi sayısı 2019 yıllına göre yaklaşık 4 kat arttı. 2019 yılında 346 bin 599 kişi hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılmışken, bu sayı 2023 yılında 1 milyon 141 bin 441 oldu. 5 yılda hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılan kişi sayısı 2 milyon 837 bin 751 kişiyi buldu. Türkiye kara para cennetine döndü. Kara para aklama ile ilgili suçlarda yaklaşık 3 katlık artış oldu. 2019 yılında 188 bin 924 kara para aklama suçlamasıyla bildirim yapılmışken, 2023 yılında 597 bin 518'e çıktı. 5 yılda yapılan bildirim sayısı 1 milyon 946 bin 609'u buldu.

2023 yılında 16 bin 44 kişi hakkında terörün finansmanı, 7 bin 871 kişi hakkında dolandırıcılık, 5 bin 147 kişi hakkında yasa dışı bahis veya kumar oynatmak, 2 bin 701 kişi hakkında kaynağı belirsiz kazançlar veya şüpheli mali işlemler, 2 bin 22 kişi hakkında tefecilik, 1988 kişi hakkında uyuşturucu ticareti, 1548 kişi hakkında Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunundan, 1435 kişi hakkında suç örgütü kurmak, 937 kişi hakkında göçmen kaçakçılığı, 473 kişi hakkında vergi kaçırma, 376 kişi hakkında hırsızlık ve yağma, 272 kişi hakkında evrakta sahtecilik, 213 kişi hakkında gümrük kaçakçılığı, 203 kişi hakkında silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı, 150 kişi hakkında fuhuş, 147 kişi hakkında kasten adam öldürme ve 95 kişi hakkında da ihaleye fesat karıştırma suçlarından ihbarlar ve adli kolluk tarafından bildirim yapıldı. Kitle imha silahlarını finansa ettiği belirlenen 148 gerçek ve 159 tüzel kişinin Türkiye'de mal varlığı olduğu tespit edildi. Bu kişiler hakkında son 3 yılda mal varlığını dondurma kararı verildi."

Kaynak: ANKA

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