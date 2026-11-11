MASAK raporu sonrası 5 adrese baskın yapıldı, 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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MASAK raporu sonrası 5 adrese baskın yapıldı, 7 şüpheli gözaltına alındı

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Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin taşınmaz alınarak aklandığı iddia edildi. MASAK raporu doğrultusunda İstanbul ve Balıkesir'de 5 adrese baskın düzenlendi; 7 şüpheli gözaltına alınırken 17 taşınmaza el konuldu.

ALMANYA, İsviçre ve Türkiye'de uyuşturucu ticareti yaparak elde ettikleri değerlendirilen suç gelirlerini taşınmaz satın alarak akladıkları iddia edilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Almanya, İsviçre ve Türkiye'de uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri suç gelirlerini aile bireyleri adına taşınmaz satın alarak akladıkları değerlendirildi. MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, çoğunluğu hisseli olmak üzere toplam 17 taşınmaz tespit edildi.

7 GÖZALTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Kasım'da İstanbul'da 4, Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 5 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 17 taşınmaza el konuldu.

Kaynak: DHA
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