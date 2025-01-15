Masal Diyarında Yeni Bir Yolculuk: Rüyalar Diyarı

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Başarılı oyuncuların yer aldığı TRT ortak yapımı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filmi, 24 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Hem çocukları hem de yetişkinleri masalsı bir dünyada yolculuğa çıkarmayı amaçlayan filmin başrollerini Mert Turak ve Ada Erma paylaşıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, İnci Türkay, Jess Molho, Cenan Adıgüzel, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli ile konuk oyuncu olarak şef Somer Sivrioğlu bulunuyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Mert Turak, her oyuncunun kariyerinde bir süper kahramanı oynamak istediğini, Peter Pan filminde Dustin Hoffman'ın "Kanca" karakteri gibi bir rol oynayabilir miyim diye her zaman düşündüğünü söyledi.

Turak, arkadaşı Emrah Ertaş'ın kendisine senaryodan bahsettikten sonra hikayeyi çok beğendiğini dile getirerek, sette kendisiyle başrolü paylaşan 9 yaşındaki Ada Erma'nın çok başarılı bir performans gösterdiğini aktardı.

Filmin konusundan bahseden Turak, şu bilgileri verdi:

"Küçük kızımız gece yatarken 'Allah'ım ne olur ninem beni unutmasın' diye dua ediyor ve gece bir yolculuğa çıkıyor. Korsanların, Vikinglerin, amazonların dünyası... O yolculukta Tete, Masal'ın hayal arkadaşı, aynı zamanda da onun iç güdüsü, bilinçaltı olduğu için, Masal heyecanlandığında o daha çok heyecanlanıyor. Masal korktuğunda o daha çok korkuyor. O yüzden böyle bir yolculuk, böyle bir rol bana kendimi çok değerli hissettiriyor. Hem tarihe hocam Haldun Dormen'le böyle bir film bıraktığım için hem de Ada Erman ile, genç bir oyuncunun yolculuğun başında onunla olmak, bağ kurmak bana çok değerli hissettiriyor."

Turak, sekiz şarkının yer aldığı filmin bir müzikal filmi olabileceğine de işaret ederek, "Kapitalizmin içimizden geçtiği zamanlarda gerçek güzelliğin insanın içinde olduğunu, paylaşmadan kazandığının helal lokma, bereketi olmadan hiçbir şey ifade etmeyeceğini, kardeş olmanın ne kadar önemli olduğunu biraz bizim filmimiz seyircilere hatırlatıyor. Yeni yılda birazcık insanlara farkındalık diliyorum. Bizim filmimizin insanlara unuttuğumuz birçok kıssadan hisseyi hatırlatacağını düşünüyorum." dedi.

"Kuvvetli bir oyuncu kadromuz var"

Pelin Karahan, her masalın bir çocuğun hayali olduğunu belirterek, "Bu filmde hem çocuklar hem büyükler masal diyarına dalacaklar. Ben de çocukken çok masal dinlemeyi severdim. Kendimi hep orada hayal ederdim. Çünkü oradaki karakterler hep gerçek gibi gelirdi." diye konuştu.

Karahan, filmin keyifli ve güzel bir hikayeye sahip olduğuna işaret ederek, "Kadromuz çok güzel. Kuvvetli bir oyuncu kadromuz var. Herkesin karakteri de ayrı bir kahraman." ifadesini kullandı.

Filmde prenses karakterini canlandıran Karahan, çocuklarının da filmi merakla beklediğini aktararak, "Prenses olmaya hazırlanırken uğradılar. Onlara tabii çok değişik geliyor. İlk defa bu tarz bir projede beni gördüler. 'Sen prenses mi olacaksın, nasıl yani' diye heyecanla bekliyorlar. Biz de herkesi filme bekliyoruz." çağrısını yaptı.

"Her çocuğu bir yerden yakalayacak bir film olduğunu düşünüyorum"

Fahriye Evcen, filmde bir amazon kadınını oynadığını söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amazon kadını, ufaklıklara da hitap eden bir karakter. Açıkçası benden onlara böyle bir film hediye olsun, ileride anı kalsın istedim. Filmde sadece ben değil, birçok kahraman var. O yüzden her çocuğu bir yerden yakalayacak bir film olduğunu düşünüyorum. Senaryoyu okuduğumda da tekdüze değildi. İzleyiciyi bir dünyadan öbür dünyaya götürüyor. Korsan da Viking de prenses de var. Her çocuğun hayal dünyasını bir yerden yakalayabilecek ve geliştirebilecek bir film oldu."

Çekimleri keyifle gerçekleştirdiklerini anlatan Evcen, "Küçük bir klibimiz de oldu. Böyle bir şey çıkacağını tahmin etmemiştim. Haldun Dormen hoca, çok değerli arkadaşlarım var. Hepsi filmde mükemmel iş çıkardılar. Filmin içeriği dolu dolu. Çok renkli, küçük küçük kliplerin de yer aldığı çok tatlı bir film oldu. Benim de çocuklarımla beraber keyifle izleyebileceğim bir film." görüşünü paylaştı.

"Çocuklarıma hatıra kalmasını istediğim için filmin içinde oldum"

Oyuncu Engin Altan Düzyatan da projeye oyuncu olmaktan öte bir baba olarak yaklaştığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Çocuklarıma hatıra kalmasını istediğim için filmin içinde oldum. Çocukluğumuzdan hatırladığımız birçok masal kahramanının, bir kız çocuğuyla yollarının kesişmesini anlatan bir hikayemiz var. Bu hikayede Tete, kız çocuğumuza eşlik ediyor ve yolda çeşitli dünyaların, çeşitli kahramanlarıyla karşılaşıyorlar. O kahramanlardan bir tanesini de ben canlandırıyorum. Bir Viking kralı, biraz kaba saba ama aslında iyi kalpli bir kral. Onun yolunun kız çocuğuyla kesişmesiyle birlikte aralarında geçen diyaloglar, tabii ki bir şarkı, müzikalsiz de olmaz."

Senaryoyu okurken çok keyifli bir hikaye olduğunu anladığını söyleyen Düzyatan, "Okurken bir anda o dünyaya giriyorsunuz, izlerken tabii daha çok hikayeye giriyor olacağız. Güzel dekorların içerisinde çok güzel kostümlerle, çok iyi oyuncularla çalışıldı. Bu tarz işlerin artmasını temenni ederim." şeklinde konuştu.

"Çocuklara çok güzel dersler veren, çok güzel şeyler anlatan bir film"

Keremcem ise "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı"nın bir çocuk filmi görünse de anne, babaların da çok keyifle izleyebileceği bir yapım olduğunu vurgulayarak, "Çocuklara çok güzel dersler veren, çok güzel şeyler anlatan bir film. Ben de filmde ormanın bilge adamı ormancıyı canlandırıyorum. Günümüzde dünyada, bilinçli veya bilinçsiz ormanların katledildiği bir dönemde böyle bir karakteri canlandırmak keyifliydi. Filmin içindeki yer itibariyle de çok hoşuma giden bir karakter oldu ormancı." dedi.

Filmde herkesin bir şarkısı olduğuna işaret eden Keremcem, "Benimki de çok güzel bir şarkı. Stüdyo aşaması da çok keyifliydi. Hep aklıma şarkı söyleyeceğim gelince, bir de ormancı karakteri olunca 'aman ormancı' geliyor ama öyle bir şarkı değil. Çok eğlenceli, çok güzel bir şarkı seslendirdik. Belki de bu filmin şarkılarından bir albüm yaparlar. Çünkü herkes çok başarılı şarkı söyledi." ifadelerini kullandı.

Keremcem, "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı"nın bugüne kadar rol aldığı yapımların dışında farklı bir tarz olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklara yönelik birkaç yaptığım sinema ve televizyon filmi var. Seslendirmelerim de var. Yıllar önce çirkin ördek yavrusunu seslendirmiştim. O yüzden aşinayım bu tarz filmlere. Sinema filmi tabii ki başka bir şey. Dizi, televizyon filmi gibi değil. Büyük ekranda, vizyonda kendinizi görmek çok keyifli. Böyle güzel amaçlı bir filmde olmak da beni çok mutlu ediyor. Herkese yapımcısından yönetmenine, oyunculara teşekkürler. Biz de işimizi elimizden geldiğince güzel yaptık. Umarım izleyiciler beğenir, gişesi bol olur."

"Filmde alışılmışın dışında farklı bir Drakula izleyeceğiz"

Filmde Drakula karakterini oynayan genç oyuncu Cenan Adıgüzel, "Filmde alışılmışın dışında farklı bir Drakula izleyeceğiz. Tatlı ve sevimli. Drakula'nın biraz ev halini de görüyoruz. Ona bakış açımız tamamen değişecek." dedi.

Adıgüzel, Haldun Dormen gibi bir usta ile aynı filmde yer almaktan dolayı çok onur duyduğunu söyleyerek, "Aslında biz sadece çocuk filmi değil bir aile filmi yaptık. Filmimizin derdi, maalesef birçok ailede olan bir dert. Oradan yola çıkıyor ve çocuk karakterimiz çözümünü masallarda arıyor. Ailenizle gönül rahatlığıyla sinemaya gelebileceğiniz bir film." şeklinde konuştu.

Oyuncu Can Kızıltuğ ise filmde korsan karakterini canlandırdığını ifade ederek, "Korsan karakterimiz tipik korsanlar gibi değil. Çok şen şakrak, eğlenceli. Dış güzelliğe fazlaca önem veren bir karakter. Çok keyifli ve çok güzel bir korsan diyarı izleyeceksiniz." görüşünü paylaştı.

İlk defa masalsı ve kurgusal bir filmde rol aldığını anlatan Kızıltuğ, "Benim için yeni bir şey. Daha önce oynadığım sinema filmleri oldu. En yakın tarihte '0000 Kilometre' yayınlandı. Onun dışında bu ilk masalsı filmim. Çekerken çok keyif aldık, çok ciddi emekler verdik. Umarım eğlendiğimiz kadar sizler de filmi seversiniz." açıklamasını yaptı.

"Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filmi hakkında

Yapımcılığını Hande Ertaş ve Emrah Ertaş'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu yer alıyor. Filmin proje tasarımı ve senaryosu ise Emrah Ertaş'ın imzasını taşıyor.

Merakla beklenen "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı" filminin konusu ise şöyle;

"Babaannesinin rahatsızlığı nedeniyle onu kaybetme endişesi yaşayan küçük kız, bu durumu kabullenmek yerine masallarla dolu sihirli bir yolculuğa çıkar. Bilinçaltının da ona eşlik ettiği bu yolculuk hem kendini tanımasına hem de içindeki gücü keşfetmesine yardımcı olacaktır."