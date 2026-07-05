"Maski Go" Sistemi, Manisalı Muhtarlara Tanıtıldı

(MANİSA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından MANULAŞ iş birliğiyle hayata geçirilen ve su kartı yükleme, ulaşım kartı bakiye yükleme ve su faturası ödeme işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirmeyi sağlayan "MASKİ GO" sistemi, düzenlenen eğitim programıyla muhtarlara tanıtıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, MANULAŞ yetkilileri, teknik ekipler ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda MASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan tarafından sistemin işleyişine ilişkin sunum yapıldı. Özcan, MASKİ GO ile vatandaşların su kartı yükleme, ulaşım kartı bakiye yükleme ve su faturası ödeme işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştirebildiğini belirterek, geliştirilen uygulamanın Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını ifade etti.

HEDEF: HİZMETİ TÜM MAHALLELERE YAYMAK

MASKİ GO cihazlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Fehmi Özcan, "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Besim Dutlulu'nun müjdesini verdiği ilk 50 cihazın kurulum ve teslimatını tamamladık. Daha önce 34 noktada sunduğumuz hizmeti bugün itibarıyla 84 noktaya ulaştırdık. Hedefimiz cihaz sayısını artırarak hizmeti Manisa'nın tüm mahallelerine yaymak. Böylece vatandaşlarımız su kartı yükleme, MANULAŞ kartı yükleme ve su faturası ödeme işlemlerini tek noktadan kolayca gerçekleştirebilecek" dedi.

Sunumun ardından cihazların kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı, muhtarlara cihaz teslimleri gerçekleştirildi.

MUHTARLAR, DÜŞÜNCELERİNİ DİLE GETİRDİ

Saruhanlı Azimli Mahalle Muhtarı Osman Yanar, vatandaşların artık ödeme ve kart yükleme işlemleri için ilçe merkezine gitmek zorunda kalmayacağını belirterek, yerinde hizmet sayesinde hem zamandan tasarruf sağlanacağını hem de işlemlerin daha kolay yapılabileceğini söyledi.

Akhisar Çamönü Mahalle Muhtarı Erdoğan Türkyılmaz, özellikle yaşlı vatandaşların daha önce bu işlemler için ilçe merkezine gitmek ya da yakınlarından yardım almak zorunda kaldığını hatırlatarak, yeni sistemin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Saruhanlı Kemiklidere Mahalle Muhtarı Ahmet Akdeniz, cihazların mahallelere ulaştırılmasının vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulmasını sağlayacağını belirterek, uygulamanın özellikle yaşlılar ve öğrenciler açısından büyük kolaylık olduğunu dile getirdi.

Salihli Kabazlı Mahallesi Muhtarı Selahattin Akçan, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların artık kart yükleme işlemleri için merkeze gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayarak, hizmetin özellikle yaşlı vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.

Akhisar Akselendi Mahallesi Muhtarı Orhan Opçin de vatandaşların su ve ulaşım kartı yüklemelerini artık mahallelerinden yapabileceklerini belirterek, yerinde hizmet anlayışının memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Salihli Taytan Mahallesi Muhtarı Cafer Morbel ise ulaşım konusunda zorluk yaşayan özellikle yaşlı vatandaşlar için uygulamanın önemli bir kolaylık sağlayacağını belirterek, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.