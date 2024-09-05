MASKİ, Kapaklı Mahallesi\'ndeki dere temizliği talebine yanıt verdi

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(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi Muhtarı Murat Gökçe'nin dere temizliği talebine kısa süre içerisinde yanıt verdi.

Akhisar ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde bulunan dere yatağının içi, çalılıklar ve birikme yapan malzemeler nedeniyle kapanmıştı. Yağışlı havalarda dere yatağının çevresinde bulunan tarım arazileri ve yurttaşların mahsulleri zarar görüyordu. Mahalle Muhtarı Murat Gökçe, bu durumu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile paylaşarak, derenin temizlenmesi talebinde bulundu.

Derede, MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede temizlik çalışmaları başlatıldı. Çalışma kapsamında dere yatağının içinde birikme yapan malzemeler, çalılıklar ve tortu tabakası kaldırılıyor.

35-40 yıldır dere yatağının hiç temizlenmediğini belirten Muhtar Murat Gökçe, "Şu an mahallemizin Çubukçalı mevkiinde dere çalışması yapılıyor. Bu dereler yaklaşık 35-40 yıldır temizlenmediğinden vatandaşlarımızın tarlalarında zeytinler ve pamukları telef oluyordu. Su baskınlarına, felaketlere yol açıyordu. Sağ olsun Ferdi Başkan'ımla görüştüğümde, 'Bizim için çiftçimiz çok önemli, milletimiz çok önemli, derhal bu konuya müdahil olalım' dedi ve iş makinelerini gönderdi. Allah razı olsun. O kadar zor bir iş yapılıyor ki, önden bir kepçe, ağaçlıkları, çalılıkları açıyor, diğeri de temizliği yapıyor. Ferdi Başkan'ıma Kapaklı adına çok teşekkür ederim" dedi.