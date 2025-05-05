Maslak'ta Yol Çökmesi: Ekipler 3. Günün Çalışmalarında - Son Dakika
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Maslak'ta Yol Çökmesi: Ekipler 3. Günün Çalışmalarında

Sarıyer'de çöken yolda onarım çalışmaları devam ediyor, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

05.05.2025 10:52
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??? Sarıyer'de, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yola ilişkin ekiplerin onarım ve güçlendirme çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

Maslak'ta, 3 Mayıs saat 02.44'te iki şeridi çöken, etrafı kapatılarak bölgeye uyarı levhaları yerleştirilen ve trafiğe kapatılan yol nedeniyle haftanın ilk iş gününde bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yürüyerek işlerine ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, bariyerlerle ayrılan yoldan gidiyor.

Çökme meydana gelen yolda oluşan çukurun kapatılması için çalışmalar sürüyor.

İş makineleriyle çukurdaki beton parçalarını kamyonlara yükleyen ekipler, alana kum döküyor.

Çöken yoldaki çukurun etrafı kapatılarak bölgeye uyarı levhaları yerleştirildi.

Trafiğe kapatılan yolu kullanmak isteyen araçlar ise Büyükdere Caddesi'ne yönlendiriliyor.

Haftanın ilk iş gününde yolu tercih eden sürücüler, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

Olay

Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde bir inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması nedeniyle hemen yanında bulunan yol çökmüştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri, çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğal gaz akışını kesmişti.

Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirmişti.

Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, çökmeye neden olan inşaatın mühürleneceği bildirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğü ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı, zarar gören doğal gaz hattında akışın normale döndüğü, temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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