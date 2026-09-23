İstanbul'da "Mühür" operasyonu! Masöz ilanıyla kadınları fuhuşa sürükledikleri öne sürülen 15 kişi adliyede

İSTANBUL'da verdikleri "Masöz aranıyor" ilanına iş başvurusunda bulunan kadınları fuhuşa yönlendirdiği belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda 6 masaj salonu mühürlenirken, 'mağdur' olarak ifadeleri alınan 16 kadın serbest bırakıldı.

İstanbul'da polise başvuran bir kadın, internette gördüğü "Masöz aranıyor" ilanına iş başvurusunda bulunduktan sonra görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa yönlendirmeye çalıştığını belirterek şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve izledikleri yöntemi belirledi.

KADINLARA "CİNSEL İLİŞKİYE GİRER MİSİNİZ?" DİYE SORDULAR

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden verdikleri "Masöz aranıyor" ilanı için telefonla arayan kadınlara, "Gerekirse cinsel ilişkiye girer misiniz?" diye sorduklarını belirledi. Teklifi kabul eden kadınların masaj salonlarında çalıştırıldığı ve gelen erkeklere yönlendirildiği tespit edildi.

"SİSTEM 1", "SİSTEM 2" ŞİFRELERİYLE MESAJLAŞTILAR

Polisin çalışmasında, şüphelilerin fuhuşa yönlendirdikleri kadınlarla kendi aralarında oluşturdukları şifrelerle mesajlaştıkları belirlendi. Kadınların, "Sistem 1", "Sistem 2", "Sistem 3" ve "Sistem 4" şeklindeki şifrelere göre müşterilerle ilişkiye girdikleri tespit edildi.

"MÜHÜR" OPERASYONUNDA 6 SALON KAPATILDI

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği "Mühür" operasyonunda fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 15 şüpheli 19 Eylül'de yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin fuhuş yaptırdığı 6 masaj salonu mühürlendi. Fuhuşa yönlendirildiği belirlenen 16 kadın ise 'mağdur' sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.