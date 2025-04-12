Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesaj atan biri kişi daha tutuklandı.
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Gümüşhane'de yakalandığı duyurulan şüpheli K.Y. İstanbul'a getirilmişti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüpheli K.Y., 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'silahla tehdit' suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında dün de 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı böylece 6'ya yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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