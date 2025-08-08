Mattia Minguzzi'nin Adı Trabzon'da Yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mattia Minguzzi'nin Adı Trabzon'da Yaşatılacak

Mattia Minguzzi\'nin Adı Trabzon\'da Yaşatılacak
08.08.2025 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Minguzzi'nin adına Çocuk Trafik Merkezi verildi.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'ne, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) adı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kıymetli ailesine, Trabzon'umuzda Ahmet'in ismini ebediyen yaşatacağımız bir alan oluşturacağımıza dair söz vermiştik" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini, Büyükşehir Belediyesi'nin Akyazı'da bulunan Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nde ağırladı. Başkan Ahmet Metin Genç, "Yavrumuzu uğurladıktan sonra İstanbul'da kabrini de ziyaret etmiştik. Orada kıymetli ailesine, Trabzon'umuzda Ahmet'in ismini ebediyen yaşatacağımız bir alan oluşturacağımıza dair söz vermiştik. Çocuklarımız için çok önemli bir eğitim alanı olarak gördüğümüz bu güzel alanımıza Ahmet Minguzzi'mizin adını verdik. Bir kez daha yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Of'ta da köyün sokağına Mattia Ahmet Minguzzi ismini vereceğiz. Bu vesileyle toplumda bir farkındalık oluşması adına bu süreci yakından takip ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Bu tür saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" diye konuştu.

'BİZE ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZ OLDU'

Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar, "En başından beri her zaman yanımızda olan başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir sürpriz oldu. Burada çok duygulandık. Trabzon ev sahipliği yaptı. Başkanımız İstanbul'a kadar geldi, buluştuk. Böyle bir şey beklemiyordum, çok mutlu oldum. Ahmet, Trabzon'u çok seviyordu. Her yaz buraya geliyordu, köy ortamını seviyordu" diye konuştu. Baba Andrea Minguzzi ise "Şoktayım, çok güzel bir yer, başkanımız sağ olsun. Şiddeti önlemek için spor ve eğitim çok önemli. Şu anda oğlum Ahmet ışık olacak. Hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra Ressam Yıldıray Yıldırım'ın, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi içerisinde yer alan kafeterya bölümünde yaptığı Mattia Ahmet Minguzzi grafiti çalışması üzerine çizilen kalp, Başkan Genç, Anne Yasemin Akıncılar ve Baba Andrea Minguzzi tarafından boyandı.

Kaynak: DHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Mattia Ahmet Minguzzi, Ahmet Metin Genç, Trabzon, Akyazı, trafik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mattia Minguzzi'nin Adı Trabzon'da Yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 15:10:41. #7.11#
SON DAKİKA: Mattia Minguzzi'nin Adı Trabzon'da Yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.