Mauricio Diaz Alvarez İstanbul ve Bursa'da Konser Verecek

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İspanyol gitar virtüözü Mauricio Diaz Alvarez, Touching Beauty Concerts serisi kapsamında İstanbul ve Bursa'da sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı, İstanbul Cervantes Enstitüsü ile Artisan Organizasyon iş birliği ve Eyüboğlu Eğitim Kurumları desteğinde, 1 Şubat'ta Beşiktaş Deniz Müzesi'nde, 2 Şubat'ta Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

İspanyol solo gitar repertuvarının dünyaca ünlü eserlerini yorumlayacak Alvarez, Juan Rulfo ve Gabriel Garcia Marquez'in eserlerinden ilham alarak bestelediği kendi parçalarını da konserde seslendirecek.

Öğrencilere özel konser

Sanatçı, 4 Şubat'ta Eyüboğlu Çamlıca İlkokulu'nda öğrencilere yönelik özel bir gitar resitali gerçekleştirecek.

Bugüne kadar Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Türkiye dahil pek çok ülkede konserler veren Mauricio Diaz Alvarez, İspanyol Dili ve Kültürü Sertifika Programı'nın açılış konserinde sahne alacak.

Alvarez, Fransa'da Choisy Le-Roi Güzel Sanatlar Müzik ve Dans Konservatuvarı ile Fransa'nın Bretagne bölgesindeki Vannes Müzik ve Dans Konservatuvarı'nda öğretmenlik görevine devam ediyor.