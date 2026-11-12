Mavi Apartmanı davasında işyeri maliki aklandı, 3 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde iki kişinin yaşamını yitirdiği Mavi Apartmanı davasında, iş yeri maliki Serdal Akatan, "üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraat ederken, bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulunan müteahhit Aslan Bora Şener ve fenni mesul Mehmet Yunus ile tanık beyanlarında adı geçen Erdal Akatan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Mavi Apartmanı'nın, 6 Şubat depremlerinde sadece zemin ve birinci katının yıkılması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca binanın zemin katında bulunan iş yeri maliki Serdal Akatan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU 1 YIL SONRA DOSYAYA GİRDİ

Kırıkhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Ekim 2025'te görülen 3'üncü duruşmada bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Erzurum Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, kararın üzerinden bir yıl geçtikten sonra, 10 Kasım'da görülen 6'ncı duruşmadan yalnızca 5 gün önce sisteme yüklendi.

ASLİ, TALİ KUSURLU VE KUSURSUZ DEĞERLENDİRMELERİ

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı raporda, iş yeri maliki Serdal Akatan'ın, "taşıyıcı kolonların kesildiğine veya kaldırıldığına dair somut bulgu bulunmamakla birlikte, söz konusu ara bölme duvarı değişikliğinin yapının göçmesinde belirleyici bir etken olmadığı; ancak tadilat ruhsatı ve belediye izni almadan, fenni mesul nezaretinde yaptırması gereken işlemleri gerçekleştirmeden iki dükkan arasında tadilat yaptırması nedeniyle 'tali kusurlu' olduğu" belirtildi.

Bilirkişi raporunda, müteahhit Aslan Bora Şener ile fenni mesul Mehmet Yunus'un "asli kusurlu" olduğu, belediyenin yapı kontrol biriminin ise ruhsat ve yapı kullanım izin belgesi süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği, bu nedenle "kusurunun bulunmadığı" değerlendirildi.

SANIK AVUKATI: BİLİRKİŞİ RAPORU DİKKATE ALINMASIN

Duruşmada sanık Serdal Akatan, önceki savunmalarını tekrarlarken avukatı, bilirkişi raporuna karşı yazılı savunmalarını sunduklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Teknik inceleme ve tespitlerde iki iş yeri arasındaki duvarın yıkılmasının taşıyıcı sisteme etki etmediği tespit edilmiştir. Hareket ile netice arasındaki illiyet bağının kurulması mahkemenin takdirindedir. Ara duvar değişikliğinin müvekkilin bilgisi dışında yapıldığına dair Erdal Akatan'ın beyanları mevcuttur. Bu husus da dikkate alınarak müvekkilin 'tali kusurlu' olduğuna dair bilirkişi raporunun dikkate alınmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle müvekkilin beraatini talep ediyoruz."

SANIĞIN BİLİNÇLİ TAKSİRLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, soruşturma aşamasındaki raporda duvarın kaldırılmasından sorumlu kişi veya kişilerin "asli kusurlu", kovuşturma aşamasındaki raporda ise iş yeri maliki Serdal Akatan'ın "tali kusurlu" bulunduğunu aktardı. Mütalaa, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamından, sanığın gerçekleşmesini istemediği ancak öngördüğü sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmayarak zemin kattaki iki dükkan arasındaki duvarı kaldırma eyleminde 'bilinçli taksirle' hareket ettiği, meydana gelen deprem nedeniyle maktullerin ölümünde kusurunun bulunduğu anlaşıldığından, sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına mütalaa ve talep olunur."

"DUVAR DEĞİŞİKLİĞİ MÜVEKKİLİN KARDEŞİ TARAFINDAN YAPILDI"

Sanık Serdal Akatan, "Ben sadece dükkan sahibiyim, olaylara başka bir dahlim olmamıştır. Duvarı ben yıkmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Akatan'ın avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "iki iş yeri arasındaki duvar değişikliğinin müvekkili tarafından değil, kardeşi Erdal Akatan tarafından yapıldığını ve müvekkilinin binanın çökmesiyle ilgili fiili ve illiyet bağı bulunmadığını" savunarak beraat talep etti.

Depremde babasını kaybeden Metehan İkizoğlu da mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.

SANIK BERAAT ETTİ, ÜÇ KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda toplanan deliller doğrultusunda, "sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Heyet ayrıca, bilirkişi raporunda kusurlu oldukları belirtilen müteahhit Aslan Bora Şener ve fenni mesul Mehmet Yunus ile tanık beyanlarında adı geçen Erdal Akatan hakkında gereğinin yapılması için Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.