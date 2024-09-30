Mavi Nefes Projesi Maltepe\'de Başladı

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DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Garanti BBVA'nın, Marmara'da deniz temizliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler ve etkinlikler yapacağı Mavi Nefes Projesi'nin eğitim otobüsü, 4'üncü yılında Maltepe'de ziyarete açıldı.

Maltepe Belediyesinin katkılarıyla Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışta konuşan DenizTemiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, yarınları daha güzel inşa edebilmek için bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Marmara Denizi'nin temizliği için 3 yıldır dolaştıklarını belirten Öztürk, "Marmara'da gezmediğimiz yer kalmadı ve bir tek Maltepe'ye ulaşmamıştık. Bu yüzden sizlerle birlikteyiz. Bu projeyi 4. yılımızda Maltepe'den başlattık. Burada bir hafta sizinle birlikte olacağız. Daha sonraki duraklarımız şöyle: Keşan'a uzanıyoruz, Ayvalık ve Bursa'ya tekrar gideceğiz." diye konuştu.

Projeyle bazı şeyler öğretmek istediklerini ifade eden Öztürk, "Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Bu otobüsün içinde bunu öğreneceksiniz. Eğitim becerileri atölyemiz ve robotik kodlama var ve gerçekten heyecan verici bir proje." ifadelerini kullandı.

Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş da "Öğrencilerimizin ve milli eğitimimizin de bir politikası olarak çevre bilincinin verilmesi noktasında elimizden gelen her çalışmayı sonsuza kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Garanti BBVA İstanbul Anadolu 2. Bölge Müdürü Taşkın Erkoç da projenin yaklaşık 70 bin öğrenciye ulaştığını bildirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar otobüsü gezdi.