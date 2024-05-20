Mayıs ayında 5 metrelik kar kütleleri görenleri hayretler içerisinde bıraktı - Son Dakika
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Mayıs ayında 5 metrelik kar kütleleri görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Batı illerinde deniz sezonu açılırken, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda mayıs ayına rağmen hala 5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor. Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderası, kentin önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği kaldera, bu yıl da yoğun kar yağışı aldı.

20.05.2024 15:34
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Mayıs ayında 5 metrelik kar kütleleri görenleri hayretler içerisinde bıraktı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinin yüksek kesimlerde yer alan 5 metrelik kar kütleleri görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Batı illerinde deniz sezonu açılırken, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda mayıs ayına rağmen hala 5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor. Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderası, kentin önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği kaldera, bu yıl da yoğun kar yağışı aldı. Geçtiğimiz günlerde Bitlis İl Özel İdaresi tarafından tamamen karla kaplı yolu açılan Nemrut'ta, mayıs ayına rağmen hala yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri bulunuyor. 2 bin 250 rakımlı mükemmeliyet ödüllü krater gölünü görmek isteyen birçok ziyaretçi kalderaya akın ederken, kar kütlelerinin içinden geçerek zirveye ulaşıyor.

Araçlarıyla zirveye kadar çıkan vatandaşlar gördükleri kar manzara karşısında hayretlerini gizleyemedi. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan kaldera doğal güzelliği ile ziyaretçilerin yanı sıra uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmişti.

Batı illerinde denize girilmesine rağmen halen Bitlis'te karın olduğunu söyleyen Mehmet Ali Akarsu, "Mayıs ayında baharın güzelliklerine aldanıp Nemrut Dağı'na geldik. Nemrut Dağı'nda yaklaşık 5-6 metre kar olduğunu gördük. Tabi mayıs ayında bu manzara karşısında hayret kaldık. Arkadaşlarımızla mayıs ayında olmasına rağmen kartopu oynamak güzelmiş" dedi.

Kaynak: İHA

Nemrut Dağı, Nemrut, Tatvan, Bitlis, Turizm, Güncel, Son Dakika

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