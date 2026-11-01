Mayon\'un patlamasıyla Albay\'da 1.400\'den fazla kişi tahliye edildi, alarm 3\'e çıktı

MANİLA, 1 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in kuzeyindeki Albay eyaletinde Mayon Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle 1.400'den fazla kişi tahliye edildi.

Yanardağ çevresindeki 6 kilometrelik daimi tehlike bölgesinde yaşayanlar, patlamanın ardından güvenli bölgelere nakledildi. Filipinler Ulusal Polisi, olası riskler nedeniyle tehlike bölgesine girişleri yasakladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü cuma günkü açıklamasında, Mayon Yanardağı'nın yerel saatle 11.53 sularında orta şiddette bir patlamayla faaliyete geçtiğini bildirmişti. Kraterin 3.000 metre üzerine yükselen bir duman ve kül bulutuna sebep olan patlamanın ardından enstitü, en yükseği 5 olan alarm seviyesini 2'den 3'e çıkarmıştı.

Kusursuz koni şekliyle bilinen Mayon, Filipinler'in en aktif yanardağlarından biri. Mayon'da, daha önce de toplu tahliyelere yol açan çok sayıda patlama meydana gelmişti.