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McDonald's İsrail'e destek verdiği için boykot ediliyor - Son Dakika
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McDonald's İsrail'e destek verdiği için boykot ediliyor

ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini açıkladı. Kempczinski, Orta Doğu'da ve diğer pazarlarda, Gazze'deki savaşla ilgili yanlış bilgilerden dolayı şirketin önemli ölçüde etkilendiğini belirtti. İsrail'e destek veren uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara maruz kalıyor.

McDonald\'s İsrail\'e destek verdiği için boykot ediliyor
06.01.2024 - 00:23,  Güncelleme: 00:25
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ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonalds'ın Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle şirkete karşı başlatılan boykottan etkilendiklerini açıkladı.

Kempczinski, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da ve dışındaki pek çok pazarda, Gazze'deki savaştan ötürü McDonald's gibi markaları etkileyen "yanlış bilgilerden" şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini belirtti.

Şirketin, İslam ülkeleri dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği her yerde istihdam sağladığını savunan Kempczinski, şirkete yönelik boykotun "cesaret kırıcı ve temelsiz" olduğunu iddia etti.

İsrail'e destek veren uluslararası firmalar boykot ediliyor

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot ve protestolara uğruyor.

ABD'li kahve zinciri Starbucks, gıda zinciri McDonald's ve İspanyol İnditex grubuna bağlı Zara firmaları başta olmak üzere boykot ve Filistin yanlısı gösteriler nedeniyle tepkiler alıyor.

İsrail'e destek açıklamasının yanı sıra McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması büyük tepki toplamıştı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki McDonald's şirketleri de İsrail askerlerine dağıtılan bedava yemeğin, McDonald's İsrail'in tasarrufunda olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

McDonald's Türkiye ise "başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savaş mağduru olan Gazze halkına 1 milyon dolarlık insani yardım desteğini sunacağını" duyurmuştu.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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