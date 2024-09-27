Amacı dışında faaliyet gösteren kurslar kapatılacak - Son Dakika
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Amacı dışında faaliyet gösteren kurslar kapatılacak

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Resmi iznini "kişisel gelişim kursu" olarak alan ancak öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için düzenlenen sınavlara hazırladığını iddia ederek amacı dışında faaliyet gösteren kursların kapatılması için işlem başlatıldı.

27.09.2024 11:17  Güncelleme: 13:19
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kurum açmak için resmi izinlerinin dışında öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için hazırladığını iddia eden içeriğe sahip eğitim faaliyeti yürüten bazı kişisel gelişim kurslarına ilişkin şikayetler aldı. Bunun üzerine Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 81 il Valiliğine, bu kurumlara yönelik yaptırımların yer aldığı yazı gönderildi.

Yazıda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, ülkedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitim faaliyetlerinin de Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabi olduğunun yer aldığı hatırlatıldı ve Bakanlığın bu faaliyetlerine ilişkin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan ilgili hükümlere yer verildi.

KURUM AÇMA İZİNLERİ DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERİLMELİ

Yazıda, kanunda açık şekilde tanımı yapılan "çeşitli kurslar", "özel öğretim kursu" ve "sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinin" kurum açma izinleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri, kursiyer kayıtlarını buna göre yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı. Bunun dışında farklı bir kurum türünde faaliyet göstermek isteyenlerin gerekli şartları yerine getirerek dönüşmeleri, aksi durumda kurum açma iznini amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kanun hükümleri doğrultusunda iptal edileceği hususunda gerekli bilgilendirmenin bu yıl içinde yapıldığı hatırlatıldı.

ÇALIŞMA RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

"Özel öğretim kursları", "sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri" ile "çeşitli kurslar" kapsamında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının faaliyetleri hakkında valiliklerce gerekli denetim ve takibin hassasiyetle yapılması istendi. Ayrıca yazıda, kurum açma iznini amacı dışında kullanan kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun "Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir." hükmü doğrultusunda işlem yapılması istendi.

Öte yandan, amacı dışında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının yanı sıra amacına uygun davranmayan ve seviyesine uygun kayıt almayan sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile özel öğretim kurslarının da faaliyetlerine de son verilecek.

Amacı dışında faaliyet gösteren kurslar kapatılacak
Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kişisel Gelişim, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amacı dışında faaliyet gösteren kurslar kapatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kaho Kroyf:
    bunlara merdiven altı Kaçak Kur'an kursları da dahil mi 45 13 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    Cemaat ve vakıflardan başlayın 40 10 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Onlar dan oy geliyor 3 2
  • Biyo Art:
    Şu yorum yapanlara sesleniyorum kuran kurslarını bitirmeyi senin feriştahın yapamadı sen mi yapacaksın ? 24 20 Yanıtla
    Yalçın Koçyiğit:
    Biyo, Kur'an kursu kapatılsın demiyor kimse, Merdiven altı yani çocukları gerçekte Kur'an ayet sünnet hadis izahatlarının dışında, sözüm ona şeyhlere köle haline getirecek korku ve fikirleri öğreten ve adının da Kur'an kursu olduğunu iddia eden kişilerin kursları kapatılsın deniyor... Bukadar uzun cümleyi anlayacak olsaydın zaten bi üstteki kendi yorumunu yapmazdın ama benimkide bi ümit anlarsın diye açıklama yaptım işte... 2 1
  • Beşiktaş 1903:
    Heryer vakıf kaynıyor onları da kapatın 33 7 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Bakanlardan birinin kursu var kesin. 10 5 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    badem bıyıklı Milli Eğitim bakanı kendisi vakıflara tarikatlara şeyhlere şıhlara sivil toplum örgütü diyerek onları korumadı mı? Neden çünkü vakıfların şeyhlerin şıhların kurslarına ve yurduna öğrenci kaydolacaki rant sağlasın bakan hazretleri... badem en sevdiğim çerezdi yemin ederim nefret eder oldum... 2 3 Yanıtla
  • Aa:
    komedi la 0 2 Yanıtla
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