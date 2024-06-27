MEB'den Bakan Tekin'in torpil mesajı attığı iddialarına açıklama geldi - Son Dakika
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MEB'den Bakan Tekin'in torpil mesajı attığı iddialarına açıklama geldi

MEB\'den Bakan Tekin\'in torpil mesajı attığı iddialarına açıklama geldi

Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'in, telefon mesajıyla bir il müdüründen öğrenci için torpil istediği yönündeki iddialarla ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamada ''Böyle bir yazışma kesinlikle olmamıştır.'' denilirken söz konusu haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

27.06.2024 17:09
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakan Yusuf Tekin'in, "Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istediği" yönündeki televizyon haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"BÖYLE BİR YAZIŞMA KESİNLİKLE OLMAMIŞTIR"

Bakanlık açıklamasında bir televizyon kanalında " Milli Eğitim Bakanı, il milli eğitim müdürüne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, 'Yardımcı olabilir misin' diye sordu" ve "Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istedi" iddialarının yer aldığı bir haber yayınlandığı hatırlatıldı.

Haberin tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakan'ımızın böyle bir yazışması kesinlikle olmamıştır. İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır.

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Basın meslek ilkelerine aykırı bu haber dolayısıyla adı geçen medya kuruluşunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı'na yönelik bu iftiradan dolayı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ancak bu yalan haberin sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki yayılımı devam etmiştir.

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Şu bilinmelidir ki hemen her platformda Bakanlığımıza dönük karalama ve iftira kampanyası yürüterek kamuoyunun güvenini sarsmaya yönelik tutum sergileyen ve Sayın Bakan'ımıza sistematik itibar suikastı maksadıyla haber yapanlar ve bu yalan haberi yayımlayanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem başlatılacaktır. Toplumu yalan, yanlış, iftira ve tezviratlarla manipüle eden bu ve benzeri kuruluşlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den Bakan Tekin'in torpil mesajı attığı iddialarına açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat denizli: eğitimin e sini bilmıyorlar yazık ülke kimlerin eline kaldı hala uyuyoz 29 5 Yanıtla
  • Gökhan Çelik: Tuz kokmuş 28 4 Yanıtla
  • alos : ÇOK KOKUŞTUK. 13 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null: torpil değildir o talimattır 9 0 Yanıtla
  • Halil Güldik: eğitimi mahvettin yahu 0 0 Yanıtla

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