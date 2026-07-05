MEB'den 'Yeşil Vatan' ile 150 bin çevre etkinliği - Son Dakika
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MEB'den 'Yeşil Vatan' ile 150 bin çevre etkinliği

05.07.2026 11:30
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Milli Eğitim Bakanlığı, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleriyle 2024-2025'te okul öncesinden liseye 25 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla 150 binden fazla çevre odaklı çalışma gerçekleştirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleriyle eğitim-öğretim yılı boyuncao kul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde çevre ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025-2026 eğitim öğretim yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' yaklaşımıyla başlatılan 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' vizyonu doğrultusunda ülke genelindeki okullarda hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda etkinliklerin okullarda koordineli şekilde uygulanması sağlandı. Öğrencilerin çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaşam becerileriyle donanmış, erdem sahibi, değerlerine sahip çıkan, vatanını koruma sorumluluğunu üstlenebilen ve bu doğrultuda harekete geçebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan etkinlikler kapsamında, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kademelerinde çevre ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürütüldü.

HER AY İÇİN AYRI TEMA

Etkinliklerin ülke genelindeki tüm okullarda koordineli ve verimli şekilde uygulanması amacıyla yayımlanan 10 aylık 'Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi' doğrultusunda her ay için ayrı bir tema belirlendi. Ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan özel gün ve haftalar dikkate alınarak hazırlanan rehber kapsamında eğitim materyalleri, ders planları, tematik etkinlikler, eğitim ve farkındalık çalışmaları, kurumsal iş birlikleri ile kültürel ve sosyal faaliyetler planlandı.

150 BİNDEN FAZLA ETKİNLİK

Haziran ayı sonu itibarıyla program kapsamında 150 binden fazla etkinlik gerçekleştirildi. Yıl boyunca süren bu etkinliklerde, ülke genelindeki öğrencilerin birçoğu birden fazla çalışmada yer alarak 25 milyon 825 bin 717 öğrenci, 1 milyon 794 bin 14 öğretmen, 3 milyon 894 bin 95 veli ve 577 bin 802 personel katıldı. Tüm paydaşların katkısıyla yürütülen çalışmalar sayesinde çevre bilinci toplumsal düzeyde yaygınlaştırıldı. Program kapsamında eğitim- öğretim yılı boyunca yürütülen çalışmalarla öğrencilerin çevre okuryazarlığı, sürdürülebilir yaşam becerileri ve doğaya karşı sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedeflenirken; okul, aile ve toplum iş birliğiyle çevre duyarlılığının yaygınlaştırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Etkinlikler, Güncel, Çevre, Son Dakika

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