MEB'den Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği

Milli Eğitim Akademisinde, doktora veya daha üst akademik ünvana sahip olanlar, öğretmen veya başöğretmen ünvanıyla görev yapanlar ile en az lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış, Bakanlık kadrolarında 10 yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az 3 yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda asaleten geçirenler, sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Akademisinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere Akademinin hizmet birimleri ile Akademi bünyesinde kurulan eğitim ve uygulama merkezlerinde sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilebilecek.

Milli Eğitim Akademisinde doktora veya daha üst akademik ünvana veya öğretmen olarak görev yapan uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına sahip olanlar ile en az lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olmak kaydıyla Bakanlık kadrolarında 10 yıl ve üzeri hizmeti olup bu sürenin en az 3 yılını şube müdürü ve üstü kadrolarda asaleten geçirenler, sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilecek.

Yönetmeliğe göre, MEB tarafından Eğitim Personeli Seçme Kurulu oluşturulacak.

Kurulda, Milli Eğitim Bakanı onayıyla belirlenecek bir bakan yardımcısının başkanlığında, Milli Eğitim Akademisi Başkanı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü, Bilgi İşlem Genel Müdürü ve Personel Genel Müdürü yer alacak.

Kurul, eğitim personeli olarak istihdam edileceklerin başvuru tarihlerini belirleme, eğitim personeli kontenjanlarının belirlenmesini sağlama, değerlendirme ve sözlü sınav komisyonlarının oluşturulmasını sağlama, değerlendirme komisyonları ve sözlü sınav komisyonları arasındaki koordinasyonu sağlama, eğitim personeli değerlendirme formuna göre yapılacak değerlendirme tarihleri ile yazılı ve sözlü sınav tarihlerini belirleme, sınav sorularını hazırlatma ve değerlendirilmesini sağlama ile sonuçlarının duyurulmasını sağlama görevlerini yürütecek.

İstihdam edileceklerin belirlenmesi süreci

Yönetmelikte eğitim personeli olarak istihdam edileceklerin belirlenmesi sürecine de yer verildi.

Bu kapsamda, Akademide istihdam edilecekler, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi öğretim üyesi kadrolarından istihdam edilecekler, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulunun teklif ettikleri arasından Bakan tarafından, Bakanlık kadrolarında görev yapanlardan istihdam edilecekler, Eğitim Personeli Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenen 3 katı adayın alınacağı sözlü sınav sonucuna göre, bunların dışından istihdam edilecekler ise Bakanlık tarafından yapılacak yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek.

Sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilecekler, istihdam edilecek yerlere, alanlara, istihdam kaynağına göre ayrı ayrı Bakanlıkça belirlenecek kontenjanı geçmeyecek şekilde planlanacak.