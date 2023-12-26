MEB, deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim öğretim desteği sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) deprem bölgesindeki özel okullarda eğitim gören veya görecek 40 bin öğrenciye sağladığı eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afetin derinden etkilediği illerde yaraların sarılması amacıyla çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren MEB, afetzede öğrencilere desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ya da öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği sağlanıyor.

Toplam 40 bin öğrencinin faydalanacağı destek kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4 bin öğrenci için 12 bin 800'er lira, ilkokullardaki 10 bin öğrenci için 15 bin 400'er lira, ortaokullardaki 10 bin öğrenci için 18'er bin lira ve liselerdeki 16 bin öğrenci için 18'er bin lira destek verilecek.

Başvurularla ilgili detaylı bilgilere Bakanlığın internet sayfasından yayımladığı "e-Kılavuz"dan ulaşılabilen eğitim öğretim desteğine 29 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

MEB'in deprem bölgesindeki hem öğrenci hem de öğretmenler için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Kahraman, afetin en çok etkilediği 4 il ve 2 ilçede MEB'in özel okul öğrencilerine çeşitli miktarlarda eğitim öğretim desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

"Fırsat eşitliği sunmak istiyoruz"

Başvuruların sürdüğünü ifade eden Kahraman şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki öğrencilerin dezavantajlı durumlarına bir katkı sunmak, fırsat eşitliği yaratmak adına Bakanlığımız tarafından ortaya konulan bu destek, hakikaten öğrencilerimize, ailelerimize, deprem bölgesindeki illerimize bir katkı olarak düşünülmüş güzel fırsat. Öğrencilerimiz için bilgilendirmeyi önemsedik ve bu anlamda okul müdürlüklerimiz aracılığıyla tüm öğrencilerimize ulaşmanın gayretindeyiz çünkü bu fırsattan tüm öğrencilerimizin haberdar olmalarını ve şartı tutanların faydalanmalarını önemsiyoruz. Özeliyle resmisiyle tüm okullar hem içerik hem denetim hem de müfredat olarak MEB'e bağlı. Tümünde okuyan öğrenciler bizim öğrencilerimiz. Bizim insanımızın bizim vatandaşımızın evladı. Dolayısıyla biz resmi-özel ayrımına gitmeksizin her öğrencimize fırsat eşitliği sunmak istiyoruz."

Kahraman, eğitim-öğretim desteğinin depremin ardından kontenjanları azalan özel okullara da katkı olacağını sözlerine ekledi.