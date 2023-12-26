 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MEB, deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim öğretim desteği sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

MEB, deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim öğretim desteği sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesindeki özel okullarda eğitim gören veya görecek 40 bin öğrenciye eğitim öğretim desteği sağlıyor. Destek kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4 bin öğrenciye 12 bin 800'er lira, ilkokullardaki 10 bin öğrenciye 15 bin 400'er lira, ortaokullardaki 10 bin öğrenciye 18'er bin lira ve liselerdeki 16 bin öğrenciye 18'er bin lira destek verilecek. Başvurular 29 Aralık'a kadar yapılabilecek.

MEB, deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim öğretim desteği sağlıyor
26.12.2023 - 16:42,  Güncelleme: 16:49
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) deprem bölgesindeki özel okullarda eğitim gören veya görecek 40 bin öğrenciye sağladığı eğitim öğretim desteğine başvurular sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından afetin derinden etkilediği illerde yaraların sarılması amacıyla çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren MEB, afetzede öğrencilere desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören ya da öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği sağlanıyor.

Toplam 40 bin öğrencinin faydalanacağı destek kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 4 bin öğrenci için 12 bin 800'er lira, ilkokullardaki 10 bin öğrenci için 15 bin 400'er lira, ortaokullardaki 10 bin öğrenci için 18'er bin lira ve liselerdeki 16 bin öğrenci için 18'er bin lira destek verilecek.

Başvurularla ilgili detaylı bilgilere Bakanlığın internet sayfasından yayımladığı "e-Kılavuz"dan ulaşılabilen eğitim öğretim desteğine 29 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

MEB'in deprem bölgesindeki hem öğrenci hem de öğretmenler için tüm imkanları seferber ettiğini belirten Kahraman, afetin en çok etkilediği 4 il ve 2 ilçede MEB'in özel okul öğrencilerine çeşitli miktarlarda eğitim öğretim desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

"Fırsat eşitliği sunmak istiyoruz"

Başvuruların sürdüğünü ifade eden Kahraman şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki öğrencilerin dezavantajlı durumlarına bir katkı sunmak, fırsat eşitliği yaratmak adına Bakanlığımız tarafından ortaya konulan bu destek, hakikaten öğrencilerimize, ailelerimize, deprem bölgesindeki illerimize bir katkı olarak düşünülmüş güzel fırsat. Öğrencilerimiz için bilgilendirmeyi önemsedik ve bu anlamda okul müdürlüklerimiz aracılığıyla tüm öğrencilerimize ulaşmanın gayretindeyiz çünkü bu fırsattan tüm öğrencilerimizin haberdar olmalarını ve şartı tutanların faydalanmalarını önemsiyoruz. Özeliyle resmisiyle tüm okullar hem içerik hem denetim hem de müfredat olarak MEB'e bağlı. Tümünde okuyan öğrenciler bizim öğrencilerimiz. Bizim insanımızın bizim vatandaşımızın evladı. Dolayısıyla biz resmi-özel ayrımına gitmeksizin her öğrencimize fırsat eşitliği sunmak istiyoruz."

Kahraman, eğitim-öğretim desteğinin depremin ardından kontenjanları azalan özel okullara da katkı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Aralık, Deprem, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim öğretim desteği sağlıyor - Son Dakika


17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:40:53. #1.12#
SON DAKİKA: MEB, deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim öğretim desteği sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement