MEB, Özel Okullarda Fahiş Fiyat Artışı İçin İnceleme Başlattı - Son Dakika
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MEB, Özel Okullarda Fahiş Fiyat Artışı İçin İnceleme Başlattı

MEB, Özel Okullarda Fahiş Fiyat Artışı İçin İnceleme Başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci velilerinden kanuna aykırı şekilde 'fahiş fiyat' talep eden bazı özel okullara inceleme başlattı. Bakanlık, özel okulların fiyat politikalarının mevzuata uygun şekilde uygulanmasını ve hükümlere aykırı hareket eden okulların takip edilmesini istedi.

23.08.2024 15:15
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim faaliyetleriyle bağlantılı kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için öğrenci velilerinden kanuna aykırı şekilde 'fahiş fiyat' talep eden bazı özel okullara inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son zamanlarda bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatlarla velilere sundukları yönündeki şikayetler yakın takibe alındı. Bunun üzerine Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla 81 il valiliğine özel okullara yönelik 'özel okullarda fahiş fiyat artışı' konulu yazı gönderildi. Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan 'Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler' hükmü hatırlatıldı. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde ayrıca, 'Öğrenci ve kursiyer ücretlerinin, veli veya kursiyerlerle yapılacak özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edecekleri' yönünde hükmün de bulunduğu hatırlatılarak, mevzuattaki şu maddelere dikkat çekildi:

"Okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE/2) +5 oranından fazla artış yapılamaz. Ders yılı içinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden, öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir."

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda ayrıca, ilgili mevzuatta özel öğretim kurumlarının öğrenci veya kursiyerlerden, 'yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler' karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit edecekleri ve bu hizmetlerden talep eden velilerin faydalanacağı yönündeki hükmün de ilgili mevzuatta yer aldığı vurgulandı.

Aynı mevzuatta ayrıca özel okullarda, 'Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır' hükmünün ihdas edildiği bilgisi de hatırlatıldı.

'ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI, SADECE KAR AMAÇLI HAREKET EDEMEZLER'

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderdiği yazıda, konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Mevzuat açıklamalarından da anlaşılacağı üzere özel öğretim kurumları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kar amaçlı olarak hareket edemezler. Özel okullar, sunacakları eğitim öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler. Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden kurumlar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda takip ve denetimler yapılacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımızca, mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır."

Bakanlık, konunun 81 il genelinde faaliyette bulunan özel okullara ivedilikle duyurulmasını, fiyat politikalarının Bakanlık tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesini, yazıda aktarılan hususlara uygun davranmayan okullarla ilgili inceleme yapılmasını ve sonuçla ilgili genel müdürlüğün bilgilendirilmesini istedi.

Kaynak: DHA

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