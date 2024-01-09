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MEB ve Hayırsever Hasan Basri Ekni Arasında 300 Milyon Liralık İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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MEB ve Hayırsever Hasan Basri Ekni Arasında 300 Milyon Liralık İşbirliği Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile hayırsever Hasan Basri Ekni arasında, 6 okul binasının yapımında kullanılmak üzere toplam 300 milyon lira nakdi bağış yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yapılan bağış, 2'si Ankara, 4'ü deprem bölgesinde olmak üzere toplam 6 okulun inşasında kullanılacak.

MEB ve Hayırsever Hasan Basri Ekni Arasında 300 Milyon Liralık İşbirliği Protokolü İmzalandı
09.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:32
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile hayırsever Hasan Basri Ekni arasında, 6 okul binasının yapımında kullanılmak üzere toplam 300 milyon lira nakdi bağış yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığınca gelecek kuşakların daha donanımlı yetişmesi için toplumsal eğitim seferberliği vizyonuyla sürdürülen çalışmalara hayırseverlerin katkısı devam ediyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle hayırsever Hasan Basri Ekni tarafından 6 okul binasının yapımında kullanılmak üzere toplam 300 milyon lira nakdi bağış yapılacak.

İmza protokolü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve hayırsever Hasan Basri Ekni tarafından imzalandı.

Protokole göre, yapılan okullara hayırsever Hasan Basri Ekni'nin ismiyle diğer aile fertlerinin isimleri verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imza protokolünde yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda eğitim alanında büyük hedeflere ulaşmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı.

Eğitimin inşa ve ihyasını sadece bir kurumun sorumluluğuna vermenin doğru olmadığına işaret eden Tekin, "Gelecek kuşakların donanımlı yetişmesi, toplumsal eğitim seferberliği vizyonuyla mümkündür. Bu itibarla eğitimin yüküne omuz veren hayırseverlerimiz başta olmak üzere eğitime katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin, bakanlık görevine başladığından beri özellikle hayırseverlerin yaptığı okulların açılışlarına katıldığını vurgulayarak, bu hikayenin bir parçası olmak isteyen hayırseverlere eğitim ailesi adına teşekkür etti.

Bakanlık olarak başta deprem bölgeleri ve ihtiyaç hasıl olan farklı lokasyonlarda yeni eğitim kurumlarını çocuklara kazandırma gayretinde olduklarını belirten Tekin, "Bu kapsamda davetimize kayıtsız kalmayıp icabet eden hayırseverlerimizle işbirliklerimizi geliştiriyoruz." dedi.

Protokol kapsamında yapılan 300 milyon lira nakdi bağış; 2'si Ankara, 4'ü deprem bölgesinde olmak üzere toplam 6 okulun inşasında kullanılacak.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Hasan Basri, Yusuf Tekin, Ankara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB ve Hayırsever Hasan Basri Ekni Arasında 300 Milyon Liralık İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB ve Hayırsever Hasan Basri Ekni Arasında 300 Milyon Liralık İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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