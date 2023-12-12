MEB ve Pakistan Büyükelçiliği işbirliğinde Cinnah Genç Yazarlar Ödülü töreni düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde 6. Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi.

MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd katıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd, burada yaptığı konuşmada, "Türk milletinin (Mustafa) Kemal Atatürk'e baktığı gibi, Türk zaferinden ilham alan alt kıtadaki Müslümanlar da (Muhammed Ali) Cinnah'a aynı ruhla baktılar. Cinnah'ın kendisi de devlet adamlığına, cesaretine, Türk liderliğinin öngörüsüne ve Türk milletinin yiğitliğine büyük hayranlık duyuyordu. Dolayısıyla her iki lider de Müslüman dünyasının özgürlük ve haysiyet arayışını temsil ediyordu." ifadelerini kullandı.

Köklü Türkiye-Pakistan ilişkilerine değinen Cüneyd, "Bu, zamanın ve coğrafyanın sınırlarını aşan, iki ülke halklarının yüreklerine kadar sızan, kalpten kalbe bir ilişkidir." dedi.

Cüneyd, iki ülke arasındaki 76 yıllık diplomatik ilişkilerin "benzersiz ve örnek bir ilişkinin tezahürü" olduğunu belirterek, iki ülkenin de bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin konularda yakın işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Pakistan'ın zor zamanlarda her zaman omuz omuza verdiğini kaydeden Cüneyd, Cinnah Genç Yazarlar Ödülü'nün amacının "genç nesle ulaşmak ve onlara Pakistan-Türkiye'nin kardeşlik bağlarının görkemli tarihini ve omuz omuza durma geleneğini tanıtmak" olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Cinnah Genç Yazarlar Ödülü

Yarışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Türkiye genelindeki lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında geleneksel olarak düzenleniyor.

Önceki senelerde "Tarihi Perspektiften Türkiye Pakistan İlişkileri", "Son Gelişmeler Çerçevesinde Pakistan Türkiye Kardeşliği", "Tarihin ve Turizmin Buluştuğu Kardeş Ülke Pakistan", "Atatürk ve Muhammed Ali Cinnah'ın 20. Yüzyıldaki Rolü", "Pakistan Türkiye Kardeşlik İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği" temalarıyla düzenlenen yarışma bu yıl, "20. Yüzyılın İki Büyük Şairi: Muhammed İkbal ve Mehmet Akif" temasıyla yapıldı.

Değerlendirmeler sonucunda, 3 derece ve 3 mansiyon ödülü almaya hak kazanan toplam 6 eser belirlendi.

Buna göre, İstanbul Alibeyköy Anadolu Lisesinden Mustafa Mert Tokgöz birinci, Çorum Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Büşra Karakoç ikinci ve Kayseri Mustafa Asım Anadolu İmam Hatip Lisesinden Batuhan Yıldırım üçüncü oldu.

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinden Tülay Şen, Aydın Özel Söke Sınav Koleji Fen Lisesinden Feride Ekin Karayel ve İzmir Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesinden Cansu Dalga ise mansiyon ödülüne layık görüldü.