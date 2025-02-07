MEB ve Yeşilay\'dan Bağımlılıkla Mücadele Protokolü

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlığımız bünyesindeki bütün eğitim öğretim dairelerinin sürecin içerisinde olacağı, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüzün koordine edeceği bir protokolü bugün imzalamış olacağız. İnşallah bağımsız bir gençlik için, her açıdan bağımsız bir gençlik için el ele güzel şeyler yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında "Bağımlılıkla Mücadele Çalışmalarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzaladı.

Fatih'teki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, imzalanan protokolün çocuklar, gençler ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özel okullarla Türkiye'de 75-76 bin civarında okulun bulunduğunu belirten Tekin, bu okullarda 18 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Tekin, 86 milyona yaklaşan Türkiye nüfusunun neredeyse tamamının Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı faaliyetleri yakından takip ettiğini anlatarak, "Hal böyle olunca sorumluluklarımız da artıyor. Bütün toplumsal problemler, gençlerimizin, çocuklarımızın gelecek tahayyülleri, milletimizin istikbali ve istiklali her türlü konuda bakanlığımızı ve bakanlığımızın politikalarını kritik hale getiriyor." diye konuştu.

Bu sorumluluğun bilincinde hareket ettiklerini kaydeden Tekin, şunları söyledi:

"Yakın zamanlarda yürürlüğe koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de aslında bu sorumluluğun, üzerimizdeki büyük vebalin gereğini yapmak kaygısıyla atılmış adımlar. Hem bu anlamda milletimizin istiklali ve istikbali için üstümüze düşeni yapmak kaygısıyla hareket ettiğimiz hem de bugün imzalayacağımız protokol kapsamında çocuklarımızın sağlıklı bir nesil olarak yetişmeleri için, yapılacak şeyler konusunda Türkiye'mizin maarif modeli içerisinde biz de sorumluluklarımızın gereğini yerine getirecek ifadelere yer vermeye çaba sarf ettik. Bu kapsamda çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi beden sağlıklarını bağımlılıktan uzak, tutumlarını, durumlarını Türkiye'mizin maarif modelinin içerisinde tanımladığımız bir öğrenci profilinin bir unsuru olarak koyduk."

"El ele güzel şeyler yapacağız"

Bakan Tekin, çocukların geleceği için işbirliği konusunda önerilere ve desteğe açık olduklarını belirterek, "Bizim sorumluluğumuzu üzerimizden alabilecek, bize sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda katkı sağlayabilecek her türlü öneriye ve desteğe de açık olduğumuzu defaten dile getirdik. Ülkenin, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili 'Ben de sorumluluk alabilirim. Ben de üstüme düşen şeyler varsa yapmaya hazırım.' diyen bütün gerçek ve tüzel kişiliklerin hepsini, bizim bu anlamda paydaşımız olarak kabul etmeye açığız." ifadelerini kullandı.

Bugün de bu sorumluluklarının bir kısmını birlikte yürütebilecekleri Yeşilay ve Yeşilay gönüllüleriyle bir protokol imzalamak için burada olduklarını aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Ben daha önce müsteşarlık yaptığım dönemde de protokol süreçlerini başlatmıştık. O zaman başlattığımız protokolü bugün bir adım daha ileriye götürecek şekilde yepyeni bir protokolle huzurlarınızdayız. Bakanlığımız bünyesindeki bütün eğitim öğretim dairelerinin sürecin içerisinde olacağı, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüzün koordine edeceği bir protokolü bugün imzalamış olacağız. İnşallah bağımsız bir gençlik için, her açıdan bağımsız bir gençlik için el ele güzel şeyler yapacağız."

"İşbirliğini çok güzel yürütüyoruz"

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise başta çocuklar ve gençler olmak üzere, insanlığın ve milletin istikbali ve istiklali derdiyle, 105 yıldır gece gündüz mücadele ettiklerini söyledi.

Bu mücadelede en büyük destekçilerinin, en çok çalışma yaptıkları kurumun Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu ifade eden Dinç, "Hakikaten dünyaya örnek olacak şekilde kamu STK işbirliğini çok güzel bir şekilde yürütüyoruz. Sayın bakanımızın müsteşarlığı döneminde başladığımız Türkiye Bağımlılıkla Eğitim Programımız, anaokulundan üniversiteye kadar her yaş grubunun ihtiyacına ve gelişim özelliklerine uygun olarak çocuklarımızı bağımlılıktan koruma anlamında ihtiyaç duydukları bilgi, becerilerle donatıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Dinç, işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol

Milli Eğitim Bakanlığının yetki, sorumluk ve görevleri ile mevzuat hükümleri çerçevesinde, çocuk ve gençlerin tütün, alkol, uyuşturucu madde ve davranışsal bağımlılıklara karşı korunması, fiziksel ve ruhsal açıdan iyi olmalarının sağlanması ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalıklarını artırmak amacıyla önleyici, gelişimsel ve iyileştirici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalar okul öncesinden itibaren tüm kademelerde, okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen, veli ve yetişkinlerle yürütülüyor.

Bu kapsamda MEB ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde öğrenci, veli ve öğretmenlerin bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara yönelik yürütülen protokoller, tek bir çatı altında toplanarak, "Bağımlılıkla Mücadele Çalışmalarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokolle, ülke genelindeki tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığına ilişkin MEB ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde geliştirilen, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM), Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM), Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitimi Programı (YYBE), Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi ve Bağımlılıkla Mücadele Odaklı Sosyal Etkinlikler kapsamında, koruyucu ve önleyici etkinliklerden oluşan programların uygulanması, ihtiyaç halinde yenilenmesi, yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, rehber öğretmen/psikolojik danışmanların bağımlılıkla mücadele alanında izleme, değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve ikincil önleme çalışmalarına yönelik müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokolün uygulanması sürecinde MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bakanlık bünyesindeki birimler arasında koordinasyonu sağlayarak gerekli durumlarda ilgili birimleri bilgilendirecek.

Müdürlük, okul-eğitim kurumu müdürleri ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanları koordine ederek TBM, OBM ve YYBE programları ile Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi ve Bağımlılıkla Mücadele Odaklı Sosyal Etkinliklerin uygulanış esaslarını dikkate alarak, protokole uygun olarak uygulanmasını ve devamlılığını sağlayacak.

Bu yıl itibarıyla kurulan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ise protokol kapsamında, TBM, OBM ve YYBE eğitici ve uygulayıcı eğitimlerine katılan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara teorik sınav yapılmasını, e-sertifika düzenlenmesini ve dağıtılmasını sağlayacak.

Ayrıca Yeşilay ile işbirliğinde verilen bağımlılıkla mücadele kapsamındaki eğitimlerin, öğretmenler ve öğrenciler arasında yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların resmi yazışmalarını yaparak, öğretmen ve öğrencilerin eğitimlere katılımlarını sağlayacak.